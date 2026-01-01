$42.350.03
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
YouTube
Золото

"6-7" визнано найдратівливішим сленгом 2025 року за версією американського університету

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Абревіатура "6-7" очолила 50-й щорічний "Список заборонених слів" Державного університету Лейк-Суперіор. Це вірусне слово, популярне серед покоління Z, визнано безглуздим та має бути вилучене з лексикону.

"6-7" визнано найдратівливішим сленгом 2025 року за версією американського університету

Абревіатура "6-7" посіла перше місце у 50-му щорічному "Списку заборонених слів", який публікує Державний університет Лейк-Суперіор (Мічиган). Цей жартівливий рейтинг, започаткований ще у 1976 році, визначає терміни та фрази, які через надмірне або неправильне вживання мають бути вилучені з лексикону на початку нового року. Про це пише УНН.

Деталі

Відсьогодні результати опитування доступні широкому загалу. До першої десятки антирейтингу також потрапили слова "demure," "incentivize," "perfect," "gift/gifted," "my bad" and "reach out".

Феномен "6-7" та вплив соціальних мереж

Поняття "6-7" стало справжнім вірусним хітом серед покоління Z у 2025 році. Попри те, що Dictionary.com обрав його "словом року", багато вчителів, батьків та навіть самих представників молоді визнають його безглуздим. Редактори словників зазначають, що це радше внутрішній інтернет-жарт, значення якого досі залишається розмитим.

Президент університету Девід Тревіс підкреслив, що список відображає розмовні тенденції, що формуються у соціальних мережах. За його словами, терміни, що поширюються через текстові повідомлення без контексту мови тіла чи тону, часто піддаються неправильному розумінню та надмірній експлуатації.

Довговічність сленгу та мовні примхи

Дослідження показало, що деякі фрази повертаються до списку через десятиліття. 

Хоча частина опитаних студентів знаходить радість у використанні безглуздих чисел чи сленгу, експерти прогнозують швидке зникнення таких трендів. Очікується, що вірусна популярність "6-7" не триватиме довго, і вже наступного року слово вийде з активного вжитку.

Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31.12.25, 14:49 • 28161 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоКультураНовини Світу
Тренд
Соціальна мережа
Мічиган