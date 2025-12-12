$42.270.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Російські удари по фармацевтичних складах мають на меті створення тиску на українське населення та посилення панічних настроїв. Це питання національної безпеки, що стосується цивільних, особливо літніх людей.

Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні

Російські удари по фармацевтичних складах в Україні мають на меті створення тиску на українське населення та посилення панічних настроїв. Про це в коментарі УНН заявив народний депутат, член профільного медичного комітету Юрій Заславський.

За словами парламентаря, попри те що об’єктивної інформації про критичний дефіцит ліків у країні немає, росія цілком свідомо обирає фармлогістику як одну з цілей атак. Адже ліки – це питання національної безпеки. Депутат вважає, що такі удари рф спрямовані насамперед проти звичайних цивільних, особливо літніх людей, які критично залежать від постійного доступу до медикаментів.

Вони б'ють по ключовим (вузлам фармацевтичної інфраструктури – ред.), а ми всі розуміємо, що запаси ліків в кожній державі, це є питання національної безпеки, безпеки населення, громадян. Країна-агресор націлюється на, по суті, звичайних громадян, людей, мирних жителів, старших людей. Тому це питання в основному стосується старших людей, які мають хронічні захворювання. Тому потрібно включати питання до обговорення на міжнародному рівні

- підкреслив Юрій Заславський.

Позицію депутата поділяють і в експертному середовищі. Політолог Станіслав Желіховський в коментарі УНН зазначив, що росія свідомо використовує дефіцит ліків як інструмент розхитування українського суспільства.

Нестача медикаментів може посіяти зневіру, хаос, може мати місце підбурювання до непокори всередині країни. Я думаю, що міжнародники повинні кваліфікувати такі події як елементи геноциду

- підкреслив він.

Серія атак рф: знищені фармсклади, мільярдні втрати та ризики для українців

За останні місяці росія завдала низку ударів по фармацевтичних складах. Зокрема, повністю знищено логістичний комплекс "БаДМ" у Дніпрі площею 43 тис. кв. м – збитки перевищили 5 млрд грн, повністю зруйновано склад та офіс "Оптіма-Фарм" у Києві, де зберігалося близько 20% місячного запасу ліків для українців.

А влітку 2025 росія атакувала і склад офіційного імпортера німецького бренду Heel  "Каскад Медікал Регіони", що спричинило тимчасовий дефіцит препарату "Лімфоміозот". 

Втім, компанія "Каскад Медікал Регіони" вже повністю відновила роботу нового складу й логістики. На початку грудня імпортер повідомив, що поставки "Лімфоміозоту" відновлені, препарат знову доступний в українських аптеках, дефіциту більше немає.

ДИСКЛЕЙМЕР

Матеріал має виключно інформаційний характер та не є рекламою чи медичною рекомендацією. Для призначення та правильного застосування лікарських засобів зверніться до лікаря. 

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна в Україні
Бренд
Війна в Україні
Аптека
Дніпро (місто)
Україна
Київ