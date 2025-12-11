Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців

росія дедалі частіше завдає прицільних ударів по об’єктах фармацевтичної інфраструктури України. Фактично перетворюючи склади з ліками на одну з цілей своєї війни, пише УНН.

Такі удари не можна розглядати лише як знищення майна чи економічні втрати – це частина ширшої стратегії рф, спрямованої на підрив України зсередини. Адже розхитування системи охорони здоров’я та створення умов, за яких в країні формується дефіцит ліків – наближають країну до гуманітарної катастрофи та створюють тиск на населення.

Серія ударів по фармскладах демонструє: росія використовує дефіцит ліків як важіль впливу на українців, намагаючись послабити країну не лише на фронті, а й у тилу. Про це в ексклюзивному коментарі для УНН заявив політолог Станіслав Желіховський. Він вважає, що такий підхід рф повністю вкладається у логіку дій, спрямованих на психологічний тиск та деморалізацію населення.

Нестача медикаментів може посіяти зневіру, хаос, може мати місце підбурювання до непокори всередині країни. Ми знаємо, які наслідки можуть бути для держави. Я думаю, що міжнародники повинні кваліфікувати такі події, як елементи геноциду, як такі, що направлені на знищення народу, його свободи, його життя – прокоментував Станіслав Желіховський.

Поки експертне середовище обговорює політичний підтекст таких ударів, фармоператори щодня стикаються з реаліями, де будь-який їхній склад може стати мішенню країни-агресора. Втрата десятків тисяч квадратних метрів логістичних центрів, знищені запаси ліків на мільярди, загроза перебоїв у постачанні інсуліну, антибіотиків чи препаратів інтенсивної терапії – це реальність у якій доводиться працювати бізнесу сьогодні.

росія знищила склад фармацевтичного дистриб’ютора "БаДМ" у Дніпрі

У ніч проти 6 грудня 2025 року російські війська завдали ракетно-дронового удару по розподільчому центру фармацевтичного дистриб’ютора "БаДМ" у місті Дніпро, внаслідок чого логістичний комплекс площею понад 43 000 кв. м було повністю зруйновано, разом зі всіма запасами ліків та медичних виробів. Як повідомляє компанія, загальна сума збитку через російський удар становить понад 5 млрд грн. Постраждалих серед співробітників немає.

І це далеко не перший випадок прицільних атак рф по фармацевтичній інфраструктурі України.

росія знищила склад офіційного імпортера німецького бренду Heel "Каскад Медікал Регіони" у Київській області

Раніше країна-агресор прицільним дроновим ударом знищила склад офіційного імпортера німецького бренду Heel ТОВ "Каскад Медікал Регіони". Разом з усіма запасами ліків, що спричинило дефіцит препарату для підтримки лімфатичної системи "Лімфоміозот" в Україні.

Протягом кількох місяців ТОВ "Каскад Медікал Регіони" запустили новий склад та логістичну систему. Як повідомив заступник директора компанії імпортера Олександр Люмах на початку грудня, повноцінне відновлення завершене, а один з популярних лікарських засобів для підтримки лімфатичної системи "Лімфоміозот" від німецького бренду Heel можна придбати в аптеках без складнощів.

Ми відновили поставки "Лімфоміозоту" і вже направили перші партії в аптечні мережі. Попри складні обставини, війну і постійні обстріли ми продовжуємо забезпечувати ринок якісними препаратами Heel і прикладатимемо максимум зусиль, щоб подібних перебоїв більше не виникало – зазначив Люмах.

росія знищила склад і офіс фармдистриб’ютора "Оптіма-Фарм" у Києві

Крім того, у ніч на 25 жовтня росія повністю знищила склад і офіс одного з найбільших фармдистриб’юторів України "Оптіма-Фарм" у Києві. Внаслідок ракетного удару вигорів логістичний комплекс площею близько 29 000 кв. м, разом з усіма запасами медикаментів та обладнанням. Для гасіння масштабної пожежі ДСНС залучили вертоліт.

За оцінками компанії, втрати сягнули понад $100 млн. Адже саме на цьому складі зберігалося близько 20% місячного запасу ліків для українських пацієнтів – від інсуліну й антибіотиків до госпітальних препаратів для інтенсивної терапії. Руйнування цього об’єкта на певний час спричинило затримки постачання ліків у столиці та центральній частині України. А сама компанія була змушена екстрено перебудовувати логістичні маршрути.

Це вже друга атака на "Оптіма-Фарм" – попереднє влучання сталося наприкінці літа 2025 року. Тоді російська ракета також поцілила в один із фармскладів компанії. Втім, пошкодження вдалося частково ліквідувати, і роботу підприємства швидко відновили.

Системність атак рф свідчить про те, що удари по складах – це не випадковість, а цілеспрямована стратегія, спрямована на створення дефіциту, хаосу та підриву довіри до державної системи охорони здоров’я.

Саме тому питання відповідальності росії за знищення об’єктів, що забезпечують лікування цивільного населення, вже сьогодні потребує міжнародної правової оцінки. Адже атаки по фармскладах – це не лише воєнні злочини, а й дії, що мають ознаки політики, спрямованої проти самого права українців на життя.