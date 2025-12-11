Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев

россия все чаще наносит прицельные удары по объектам фармацевтической инфраструктуры Украины. Фактически превращая склады с лекарствами в одну из целей своей войны, пишет УНН.

Такие удары нельзя рассматривать только как уничтожение имущества или экономические потери – это часть более широкой стратегии рф, направленной на подрыв Украины изнутри. Ведь расшатывание системы здравоохранения и создание условий, при которых в стране формируется дефицит лекарств – приближают страну к гуманитарной катастрофе и создают давление на население.

Серия ударов по фармскладам демонстрирует: россия использует дефицит лекарств как рычаг влияния на украинцев, пытаясь ослабить страну не только на фронте, но и в тылу. Об этом в эксклюзивном комментарии для УНН заявил политолог Станислав Желиховский. Он считает, что такой подход рф полностью укладывается в логику действий, направленных на психологическое давление и деморализацию населения.

Нехватка медикаментов может посеять уныние, хаос, может иметь место подстрекательство к неповиновению внутри страны. Мы знаем, какие последствия могут быть для государства. Я думаю, что международники должны квалифицировать такие события, как элементы геноцида, как направленные на уничтожение народа, его свободы, его жизни – прокомментировал Станислав Желиховский.

Пока экспертная среда обсуждает политический подтекст таких ударов, фармоператоры ежедневно сталкиваются с реалиями, где любой их склад может стать мишенью страны-агрессора. Потеря десятков тысяч квадратных метров логистических центров, уничтоженные запасы лекарств на миллиарды, угроза перебоев в поставках инсулина, антибиотиков или препаратов интенсивной терапии – это реальность, в которой приходится работать бизнесу сегодня.

россия уничтожила склад фармацевтического дистрибьютора "БаДМ" в Днепре

В ночь на 6 декабря 2025 года российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по распределительному центру фармацевтического дистрибьютора "БаДМ" в городе Днепр, в результате чего логистический комплекс площадью более 43 000 кв. м был полностью разрушен, вместе со всеми запасами лекарств и медицинских изделий. Как сообщает компания, общая сумма ущерба из-за российского удара составляет более 5 млрд грн. Пострадавших среди сотрудников нет.

И это далеко не первый случай прицельных атак рф по фармацевтической инфраструктуре Украины.

россия уничтожила склад официального импортера немецкого бренда Heel "Каскад Медикал Регионы" в Киевской области

Ранее страна-агрессор прицельным дроновым ударом уничтожила склад официального импортера немецкого бренда Heel ООО "Каскад Медикал Регионы". Вместе со всеми запасами лекарств, что вызвало дефицит препарата для поддержки лимфатической системы "Лимфомиозот" в Украине.

В течение нескольких месяцев ООО "Каскад Медикал Регионы" запустили новый склад и логистическую систему. Как сообщил заместитель директора компании импортера Александр Люмах в начале декабря, полноценное восстановление завершено, а одно из популярных лекарственных средств для поддержки лимфатической системы "Лимфомиозот" от немецкого бренда Heel можно приобрести в аптеках без сложностей.

Мы возобновили поставки "Лимфомиозота" и уже направили первые партии в аптечные сети. Несмотря на сложные обстоятельства, войну и постоянные обстрелы мы продолжаем обеспечивать рынок качественными препаратами Heel и будем прилагать максимум усилий, чтобы подобных перебоев больше не возникало – отметил Люмах.

россия уничтожила склад и офис фармдистрибьютора "Оптима-Фарм" в Киеве

Кроме того, в ночь на 25 октября россия полностью уничтожила склад и офис одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины "Оптима-Фарм" в Киеве. В результате ракетного удара выгорел логистический комплекс площадью около 29 000 кв. м, вместе со всеми запасами медикаментов и оборудованием. Для тушения масштабного пожара ГСЧС привлекли вертолет.

По оценкам компании, потери достигли более $100 млн. Ведь именно на этом складе хранилось около 20% месячного запаса лекарств для украинских пациентов – от инсулина и антибиотиков до госпитальных препаратов для интенсивной терапии. Разрушение этого объекта на некоторое время вызвало задержки поставок лекарств в столице и центральной части Украины. А сама компания была вынуждена экстренно перестраивать логистические маршруты.

Это уже вторая атака на "Оптима-Фарм" – предыдущее попадание произошло в конце лета 2025 года. Тогда российская ракета также попала в один из фармскладов компании. Впрочем, повреждения удалось частично ликвидировать, и работу предприятия быстро восстановили.

Системность атак рф свидетельствует о том, что удары по складам – это не случайность, а целенаправленная стратегия, направленная на создание дефицита, хаоса и подрыва доверия к государственной системе здравоохранения.

Именно поэтому вопрос ответственности россии за уничтожение объектов, обеспечивающих лечение гражданского населения, уже сегодня требует международной правовой оценки. Ведь атаки по фармскладам – это не только военные преступления, но и действия, имеющие признаки политики, направленной против самого права украинцев на жизнь.