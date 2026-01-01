"Танцы со звездами": объявлены победители
Киев • УНН
Ветеранка Руслана Данилкина и Павел Симакин стали победителями "Танцев со звездами" после выступления 28 декабря. Пара получила максимальные 40 баллов от жюри за румбу.
В новогоднюю ночь объявили победителей "Танцев со звездами". Ими стали Руслана Данилкина и Павел Симакин, сообщает УНН.
Ветеранка Руслана Данилкина и танцор Павел Симакин представили румбу на шоу "Танцы со звездами" и получили максимальные 40 баллов от жюри. После их выступления 28 декабря в предновогоднем благотворительном спецвыпуске, в котором они приняли участие вместе с другими 11 парами, зрители голосовали за своих фаворитов.
В итоге именно пара Данилкина-Симакин одержала победу.
Руслана Данилкина – ветеранка ВСУ и амбассадор Superhumans.
В 18 лет, в начале полномасштабной войны, она встала на защиту Украины. Работала оператором-связисткой. Через 10 месяцев службы она попала под обстрел, в результате ранения девушка потеряла ногу.