"Танцы со звездами": объявлены победители

В новогоднюю ночь объявили победителей "Танцев со звездами". Ими стали Руслана Данилкина и Павел Симакин, сообщает УНН.

Ветеранка Руслана Данилкина и танцор Павел Симакин представили румбу на шоу "Танцы со звездами" и получили максимальные 40 баллов от жюри. После их выступления 28 декабря в предновогоднем благотворительном спецвыпуске, в котором они приняли участие вместе с другими 11 парами, зрители голосовали за своих фаворитов.

В итоге именно пара Данилкина-Симакин одержала победу.

Руслана Данилкина – ветеранка ВСУ и амбассадор Superhumans.

В 18 лет, в начале полномасштабной войны, она встала на защиту Украины. Работала оператором-связисткой. Через 10 месяцев службы она попала под обстрел, в результате ранения девушка потеряла ногу.