Эксклюзив
20:23 • 10871 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 12872 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 14214 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 16328 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 16544 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 17892 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 20954 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19860 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17570 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15913 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Теги
Авторы
The New York Times

"Танцы со звездами": объявлены победители

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Ветеранка Руслана Данилкина и Павел Симакин стали победителями "Танцев со звездами" после выступления 28 декабря. Пара получила максимальные 40 баллов от жюри за румбу.

"Танцы со звездами": объявлены победители

В новогоднюю ночь объявили победителей "Танцев со звездами". Ими стали Руслана Данилкина и Павел Симакин, сообщает УНН.

Ветеранка Руслана Данилкина и танцор Павел Симакин представили румбу на шоу "Танцы со звездами" и получили максимальные 40 баллов от жюри. После их выступления 28 декабря в предновогоднем благотворительном спецвыпуске, в котором они приняли участие вместе с другими 11 парами, зрители голосовали за своих фаворитов.

В итоге именно пара Данилкина-Симакин одержала победу.

Руслана Данилкина – ветеранка ВСУ и амбассадор Superhumans.

В 18 лет, в начале полномасштабной войны, она встала на защиту Украины. Работала оператором-связисткой. Через 10 месяцев службы она попала под обстрел, в результате ранения девушка потеряла ногу.

Лилия Подоляк

ОбществоКультура
Новый год
Война в Украине
благотворительность
Вооруженные силы Украины
Украина