Ексклюзив
20:23 • 9950 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 11844 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 13521 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 15671 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 15989 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 17486 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 20568 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19788 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17517 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15854 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
"Танці з зірками": оголошено переможців

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Ветеранка Руслана Данілкіна та Павло Сімакін стали переможцями "Танців з зірками" після виступу 28 грудня. Пара здобула максимальні 40 балів від журі за румбу.

"Танці з зірками": оголошено переможців

У новорічну ніч оголосили переможців "Танців з зірками". Ними стали Руслана Данілкіна та Павло Сімакін, повідомляє УНН.

Ветеранка Руслана Данілкіна та танцівник Павло Сімакін представили румбу на шоу "Танці з зірками" та отримали максимальні 40 балів від журі. Після їх виступу 28 грудня у передноворічному благодійному спецвипуску, в якому вони взяли участь разом із іншими 11 парами, глядачі голосували за своїх фаворитів.

Зрештою саме пара Данілкіна-Сімакін здобула перемогу.

Руслана Данілкін – ветеранка ЗСУ та амбасадорка Superhumans.

У 18 років, на початку повномасштабної війни, вона стала на захист України. Працювала операторкою-зв'язківицею. Через 10 місяців служби вона потрапила під обстріл, в результаті поранення дівчина втратила ногу.

Лілія Подоляк

СуспільствоКультура
Новий рік
Війна в Україні
благодійність
Збройні сили України
Україна