"Танці з зірками": оголошено переможців

У новорічну ніч оголосили переможців "Танців з зірками". Ними стали Руслана Данілкіна та Павло Сімакін, повідомляє УНН.

Ветеранка Руслана Данілкіна та танцівник Павло Сімакін представили румбу на шоу "Танці з зірками" та отримали максимальні 40 балів від журі. Після їх виступу 28 грудня у передноворічному благодійному спецвипуску, в якому вони взяли участь разом із іншими 11 парами, глядачі голосували за своїх фаворитів.

Зрештою саме пара Данілкіна-Сімакін здобула перемогу.

Руслана Данілкін – ветеранка ЗСУ та амбасадорка Superhumans.

У 18 років, на початку повномасштабної війни, вона стала на захист України. Працювала операторкою-зв'язківицею. Через 10 місяців служби вона потрапила під обстріл, в результаті поранення дівчина втратила ногу.