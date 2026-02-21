$43.270.03
20 лютого, 19:44 • 10888 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 18433 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 16847 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 22470 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 23103 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 21397 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 24278 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 43868 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15285 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21379 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Південна Корея проводить консультації з НАТО щодо розширення допомоги Україні, розглядаючи приєднання до ініціативи PURL.

Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням

Міністерство закордонних справ Південної Кореї офіційно підтвердило проведення консультацій із НАТО щодо розширення допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. Сеул вивчає варіанти приєднання до багатонаціональної ініціативи PURL, повідомляє агентство Yonhap, пише УНН.

Деталі

Згідно з дипломатичними джерелами, навіть у разі позитивного рішення щодо вступу до ініціативи PURL, внесок Південної Кореї на початковому етапі може бути зосереджений на нелетальному обладнанні. Це відповідає поточній державній політиці Сеула, яка з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році обмежується наданням гуманітарної допомоги, захисного спорядження та засобів розмінування.

Швеція надасть Україні системи ППО у рамках чергового пакету допомоги на 1,2 млрд євро 19.02.26, 16:01 • 3816 переглядiв

Зокрема, розглядається можливість фінансування поставок спеціалізованих транспортних засобів, радарів та медичного устаткування американського виробництва.

Ми продовжуємо консультації з НАТО щодо різних заходів підтримки. Уряд має діяти зараз, щоб забезпечити ефективну допомогу Україні в межах міжнародних домовленостей

– заявив представник південнокорейського МЗС.

Рішення Сеула розглядається в контексті активізації інших країн тихоокеанського регіону, які не є членами НАТО, але посилюють свою роль у європейській безпеці.  

Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10.02.26, 06:59 • 26396 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
НАТО
Південна Корея
Сполучені Штати Америки
Україна