Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням
Південна Корея проводить консультації з НАТО щодо розширення допомоги Україні, розглядаючи приєднання до ініціативи PURL.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї офіційно підтвердило проведення консультацій із НАТО щодо розширення допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. Сеул вивчає варіанти приєднання до багатонаціональної ініціативи PURL, повідомляє агентство Yonhap, пише УНН.
Деталі
Згідно з дипломатичними джерелами, навіть у разі позитивного рішення щодо вступу до ініціативи PURL, внесок Південної Кореї на початковому етапі може бути зосереджений на нелетальному обладнанні. Це відповідає поточній державній політиці Сеула, яка з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році обмежується наданням гуманітарної допомоги, захисного спорядження та засобів розмінування.
Зокрема, розглядається можливість фінансування поставок спеціалізованих транспортних засобів, радарів та медичного устаткування американського виробництва.
Ми продовжуємо консультації з НАТО щодо різних заходів підтримки. Уряд має діяти зараз, щоб забезпечити ефективну допомогу Україні в межах міжнародних домовленостей
Рішення Сеула розглядається в контексті активізації інших країн тихоокеанського регіону, які не є членами НАТО, але посилюють свою роль у європейській безпеці.
