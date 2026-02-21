$43.270.03
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Южная Корея проводит консультации с НАТО по расширению помощи Украине, рассматривая присоединение к инициативе PURL.

Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением

Министерство иностранных дел Южной Кореи официально подтвердило проведение консультаций с НАТО по расширению помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. Сеул изучает варианты присоединения к многонациональной инициативе PURL, сообщает агентство Yonhap, пишет УНН.

Подробности

Согласно дипломатическим источникам, даже в случае положительного решения о вступлении в инициативу PURL, вклад Южной Кореи на начальном этапе может быть сосредоточен на нелетальном оборудовании. Это соответствует текущей государственной политике Сеула, которая с начала полномасштабного вторжения в 2022 году ограничивается предоставлением гуманитарной помощи, защитного снаряжения и средств разминирования.

Швеция предоставит Украине системы ПВО в рамках очередного пакета помощи на 1,2 млрд евро19.02.26, 16:01 • 3816 просмотров

В частности, рассматривается возможность финансирования поставок специализированных транспортных средств, радаров и медицинского оборудования американского производства.

Мы продолжаем консультации с НАТО по различным мерам поддержки. Правительство должно действовать сейчас, чтобы обеспечить эффективную помощь Украине в рамках международных договоренностей

– заявил представитель южнокорейского МИД.

Решение Сеула рассматривается в контексте активизации других стран тихоокеанского региона, которые не являются членами НАТО, но усиливают свою роль в европейской безопасности.  

Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением10.02.26, 06:59 • 26396 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
НАТО
Южная Корея
Соединённые Штаты
Украина