Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением

Министерство иностранных дел Южной Кореи официально подтвердило проведение консультаций с НАТО по расширению помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. Сеул изучает варианты присоединения к многонациональной инициативе PURL, сообщает агентство Yonhap, пишет УНН.

Подробности

Согласно дипломатическим источникам, даже в случае положительного решения о вступлении в инициативу PURL, вклад Южной Кореи на начальном этапе может быть сосредоточен на нелетальном оборудовании. Это соответствует текущей государственной политике Сеула, которая с начала полномасштабного вторжения в 2022 году ограничивается предоставлением гуманитарной помощи, защитного снаряжения и средств разминирования.

В частности, рассматривается возможность финансирования поставок специализированных транспортных средств, радаров и медицинского оборудования американского производства.

Мы продолжаем консультации с НАТО по различным мерам поддержки. Правительство должно действовать сейчас, чтобы обеспечить эффективную помощь Украине в рамках международных договоренностей – заявил представитель южнокорейского МИД.

Решение Сеула рассматривается в контексте активизации других стран тихоокеанского региона, которые не являются членами НАТО, но усиливают свою роль в европейской безопасности.

