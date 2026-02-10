Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением

Японское правительство планирует официально присоединиться к механизму НАТО PURL, предназначенному для закупки американского вооружения и оборудования для Сил обороны Украины. Токио будет фокусироваться на финансировании нелетальных оборонных средств, таких как радарные системы и бронежилеты, что станет значительным расширением поддержки Украины со стороны ключевого партнера в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает телеканал NHK, пишет УНН.

Детали

Механизм PURL был создан в июле 2025 года США и НАТО в ответ на изменение форматов военной помощи. Программа позволяет странам-партнерам финансировать закупку американского вооружения (ракет для Patriot, HIMARS и боеприпасов) по согласованному списку приоритетных потребностей Украины. По данным телеканала NHK, Япония уже проинформировала партнеров по Альянсу о своем намерении присоединиться к инициативе, став еще одной страной вне НАТО, после Австралии и Новой Зеландии, сделавшей такой шаг

США одобрили продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов

Ожидается, что официальное объявление состоится в ближайшее время.

Даже нелетальное оборудование имеет важное значение для Украины - подчеркнул один из представителей НАТО.

Он добавил, что участие Японии является значительным политическим и логистическим сигналом. Поскольку японское законодательство ограничивает экспорт летального оружия, финансовый вклад Токио будет направлен на высокотехнологичное оборудование, в частности радиолокационные системы, которые критически необходимы для усиления украинской ПВО.

Эффективность программы и международная координация

По состоянию на февраль 2026 года к программе PURL уже присоединились более 20 стран, а общий объем обязательств превысил 4 миллиарда долларов. Генсек НАТО Марк Рютте во время недавнего визита в Киев сообщил, что благодаря этому механизму было обеспечено 90% всех ракет для украинской ПВО с лета прошлого года. Программа работает по принципу месячных пакетов финансирования, каждый из которых оценивается примерно в 1 миллиард долларов, что позволяет США оперативно отгружать технику со своих складов.

Участие Токио в PURL не только обеспечит ВСУ необходимым снаряжением, но и укрепит связи между демократическими странами Азии и Европы в противостоянии глобальной агрессии.

США продолжат продавать вооружение союзникам по НАТО для Украины, в том числе наступательное, пока не будет мирного соглашения - посол