Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением

$43.050.09
50.760.13
ukenru
9 февраля, 22:01 • 6122 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 12852 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 13433 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 13644 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 13693 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 14916 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 16919 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 28070 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 45106 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 43269 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.2м/с
82%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Король Карл III поддержит полицию в расследовании связей принца Эндрю с Эпштейном - Букингемский дворец9 февраля, 19:06 • 3498 просмотра
Мир вступает в период политики разрушения, а не реформ, свидетельствует отчет9 февраля, 19:21 • 3714 просмотра
Должны доработать все вопросы по обеспечению армии - Зеленский9 февраля, 19:44 • 3022 просмотра
На Киевщине работает "генераторное хозяйство" общей мощностью более 100 МВт - ОВА9 февраля, 20:51 • 6628 просмотра
Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах9 февраля, 21:44 • 3294 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 19216 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 27317 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 65939 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 87437 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 103281 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 8994 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 11374 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 11990 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 38205 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 41002 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Япония планирует присоединиться к механизму НАТО PURL для закупки американского вооружения для Украины. Токио будет финансировать нелетальные средства, такие как радарные системы и бронежилеты.

Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением

Японское правительство планирует официально присоединиться к механизму НАТО PURL, предназначенному для закупки американского вооружения и оборудования для Сил обороны Украины. Токио будет фокусироваться на финансировании нелетальных оборонных средств, таких как радарные системы и бронежилеты, что станет значительным расширением поддержки Украины со стороны ключевого партнера в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает телеканал NHK, пишет УНН.

Детали

Механизм PURL был создан в июле 2025 года США и НАТО в ответ на изменение форматов военной помощи. Программа позволяет странам-партнерам финансировать закупку американского вооружения (ракет для Patriot, HIMARS и боеприпасов) по согласованному списку приоритетных потребностей Украины. По данным телеканала NHK, Япония уже проинформировала партнеров по Альянсу о своем намерении присоединиться к инициативе, став еще одной страной вне НАТО, после Австралии и Новой Зеландии, сделавшей такой шаг

США одобрили продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов06.02.26, 22:51 • 5796 просмотров

Ожидается, что официальное объявление состоится в ближайшее время.

Даже нелетальное оборудование имеет важное значение для Украины

- подчеркнул один из представителей НАТО.

Он добавил, что участие Японии является значительным политическим и логистическим сигналом. Поскольку японское законодательство ограничивает экспорт летального оружия, финансовый вклад Токио будет направлен на высокотехнологичное оборудование, в частности радиолокационные системы, которые критически необходимы для усиления украинской ПВО.

Эффективность программы и международная координация

По состоянию на февраль 2026 года к программе PURL уже присоединились более 20 стран, а общий объем обязательств превысил 4 миллиарда долларов. Генсек НАТО Марк Рютте во время недавнего визита в Киев сообщил, что благодаря этому механизму было обеспечено 90% всех ракет для украинской ПВО с лета прошлого года. Программа работает по принципу месячных пакетов финансирования, каждый из которых оценивается примерно в 1 миллиард долларов, что позволяет США оперативно отгружать технику со своих складов.

Участие Токио в PURL не только обеспечит ВСУ необходимым снаряжением, но и укрепит связи между демократическими странами Азии и Европы в противостоянии глобальной агрессии.

США продолжат продавать вооружение союзникам по НАТО для Украины, в том числе наступательное, пока не будет мирного соглашения - посол05.02.26, 18:00 • 4056 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
Марк Рютте
Новая Зеландия
НАТО
MIM-104 Patriot
Австралия
Япония
Соединённые Штаты
Украина
M142 HIMARS