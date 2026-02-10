Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням

$43.050.09
50.760.13
ukenru
9 лютого, 22:01 • 6120 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 12849 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 13431 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 13642 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 13693 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 14916 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 16919 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 28069 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 45105 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 43268 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Король Чарльз III підтримає поліцію у розслідуванні зв'язків принца Ендрю з Епштейном - Букінгемський палац9 лютого, 19:06 • 3498 перегляди
Світ входить у період політики руйнування, а не реформ, свідчить звіт9 лютого, 19:21 • 3714 перегляди
Маємо доопрацювати усі питання щодо забезпечення армії - Зеленський9 лютого, 19:44 • 3022 перегляди
На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА9 лютого, 20:51 • 6628 перегляди
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах9 лютого, 21:44 • 3294 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 19219 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 27319 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 65941 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 87439 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 103282 перегляди
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 8994 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 11374 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 11990 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 38205 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 41002 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Японія планує приєднатися до механізму НАТО PURL для закупівлі американського озброєння для України. Токіо фінансуватиме нелетальні засоби, такі як радарні системи та бронежилети.

Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням

Японський уряд планує офіційно долучитися до механізму НАТО PURL, призначеного для закупівлі американського озброєння та обладнання для Сил оборони України. Токіо фокусуватиметься на фінансуванні нелетальних оборонних засобів, таких як радарні системи та бронежилети, що стане значним розширенням підтримки України з боку ключового партнера в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє телеканал NHK, пише УНН.

Деталі

Механізм PURL був створений у липні 2025 року США та НАТО як відповідь на зміну форматів військової допомоги. Програма дозволяє країнам–партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння (ракет до Patriot, HIMARS та боєприпасів) за погодженим списком пріоритетних потреб України. За даними телеканалу NHK, Японія вже поінформувала партнерів по Альянсу про свій намір приєднатися до ініціативи, ставши ще однією країною поза межами НАТО, після Австралії та Нової Зеландії, що зробила такий крок

США схвалили продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 мільйонів доларів06.02.26, 22:51 • 5796 переглядiв

Очікується, що офіційне оголошення відбудеться найближчим часом.

Навіть нелетальне обладнання має важливе значення для України

- наголосив один із представників НАТО.

Він додав, що участь Японії є значним політичним та логістичним сигналом. Оскільки японське законодавство обмежує експорт летальної зброї, фінансовий внесок Токіо буде спрямований на високотехнологічне обладнання, зокрема радіолокаційні системи, які критично необхідні для посилення української ППО.

Ефективність програми та міжнародна координація

Станом на лютий 2026 року до програми PURL уже долучилися понад 20 країн, а загальний обсяг зобов'язань перевищив 4 мільярди доларів. Генсек НАТО Марк Рютте під час нещодавнього візиту до Києва повідомив, що завдяки цьому механізму було забезпечено 90% усіх ракет для української ППО з літа минулого року. Програма працює за принципом місячних пакетів фінансування, кожен з яких оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів, що дозволяє США оперативно відвантажувати техніку зі своїх складів.

Участь Токіо в PURL не лише забезпечить ЗСУ необхідним спорядженням, а й зміцнить зв'язки між демократичними країнами Азії та Європи у протистоянні глобальній агресії.

США продовжать продавати озброєння союзникам по НАТО для України, у тому числі наступального, доки не буде мирної угоди - посол05.02.26, 18:00 • 4056 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
Марк Рютте
Нова Зеландія
НАТО
MIM-104 Patriot
Австралія
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна
M142 HIMARS