Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням
Київ • УНН
Японія планує приєднатися до механізму НАТО PURL для закупівлі американського озброєння для України. Токіо фінансуватиме нелетальні засоби, такі як радарні системи та бронежилети.
Японський уряд планує офіційно долучитися до механізму НАТО PURL, призначеного для закупівлі американського озброєння та обладнання для Сил оборони України. Токіо фокусуватиметься на фінансуванні нелетальних оборонних засобів, таких як радарні системи та бронежилети, що стане значним розширенням підтримки України з боку ключового партнера в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє телеканал NHK, пише УНН.
Деталі
Механізм PURL був створений у липні 2025 року США та НАТО як відповідь на зміну форматів військової допомоги. Програма дозволяє країнам–партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння (ракет до Patriot, HIMARS та боєприпасів) за погодженим списком пріоритетних потреб України. За даними телеканалу NHK, Японія вже поінформувала партнерів по Альянсу про свій намір приєднатися до ініціативи, ставши ще однією країною поза межами НАТО, після Австралії та Нової Зеландії, що зробила такий крок
США схвалили продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 мільйонів доларів06.02.26, 22:51 • 5796 переглядiв
Очікується, що офіційне оголошення відбудеться найближчим часом.
Навіть нелетальне обладнання має важливе значення для України
Він додав, що участь Японії є значним політичним та логістичним сигналом. Оскільки японське законодавство обмежує експорт летальної зброї, фінансовий внесок Токіо буде спрямований на високотехнологічне обладнання, зокрема радіолокаційні системи, які критично необхідні для посилення української ППО.
Ефективність програми та міжнародна координація
Станом на лютий 2026 року до програми PURL уже долучилися понад 20 країн, а загальний обсяг зобов'язань перевищив 4 мільярди доларів. Генсек НАТО Марк Рютте під час нещодавнього візиту до Києва повідомив, що завдяки цьому механізму було забезпечено 90% усіх ракет для української ППО з літа минулого року. Програма працює за принципом місячних пакетів фінансування, кожен з яких оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів, що дозволяє США оперативно відвантажувати техніку зі своїх складів.
Участь Токіо в PURL не лише забезпечить ЗСУ необхідним спорядженням, а й зміцнить зв'язки між демократичними країнами Азії та Європи у протистоянні глобальній агресії.
США продовжать продавати озброєння союзникам по НАТО для України, у тому числі наступального, доки не буде мирної угоди - посол05.02.26, 18:00 • 4056 переглядiв