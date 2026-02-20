$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 6956 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 10592 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 16319 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 18848 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19562 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 22216 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 39883 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14647 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20831 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Голова ООН у справах біженців Саліх назвав дипломатію єдиним шляхом до завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Верховний комісар ООН у справах біженців Бархам Саліх під час візиту в Україну наголосив на дипломатичному врегулюванні конфлікту. Він також попередив про критичне недофінансування гуманітарних операцій.

Голова ООН у справах біженців Саліх назвав дипломатію єдиним шляхом до завершення війни в Україні
Фото: AP

Новопризначений верховний комісар ООН у справах біженців Бархам Саліх під час свого першого візиту до України наголосив на безальтернативності дипломатичного врегулювання конфлікту. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Посадовець відвідав прифронтові Харків та Запоріжжя, після чого провів переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо гуманітарної ситуації в країні. Саліх попередив про критичне недофінансування операцій з допомоги цивільному населенню на тлі тривалих атак на енергетичну інфраструктуру та виснаження світових ресурсів через численні глобальні кризи.

Перешкоди на шляху до справедливого миру

Під час інтерв’ю в Києві голова УВКБ ООН визнав складність переговорного процесу, проте підкреслив, що тільки сталий мир дозволить мільйонам переміщених осіб відновити звичне життя. За його словами, міжнародна спільнота має активізувати зусилля для пошуку політичного рішення, яке гарантуватиме стабільність у регіоні. Бархам Саліх зазначив, що військове протистояння триває надто довго і потребує рішучих кроків у площині дипломатії.

Ви повинні бути сповнені надії, але я розумію труднощі ситуації, і, звичайно, зрозуміло, що на цьому шляху є багато-багато перешкод, але зрештою, військового рішення немає. Потрібен мир, міцний і справедливий мир, щоб люди могли повернутися до свого життя

– заявив Саліх.

Криза фінансування гуманітарних програм

Окрему увагу верховний комісар приділив проблемі дефіциту бюджету для допомоги українцям, адже із запитуваних 470 мільйонів доларів наразі отримано лише 150 мільйонів. В Україні залишаються внутрішньо переміщеними 3,7 мільйона громадян, а ще майже 6 мільйонів перебувають за кордоном у статусі біженців. Саліх закликав світ не ігнорувати потреби вразливих груп населення, особливо в умовах суворої зими та енергетичного дефіциту.

Це свідчить про розрив між тим, що потрібно, і тим, що є в наявності. Моє звернення до міжнародної спільноти полягає в тому, що зараз не час здаватися, зараз не час дивитися на це з іншого боку. Ці вразливі групи населення потребують підтримки. Ми повинні надати їм цю допомогу

– підсумував Саліх.

Зеленський розраховує, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшить підтримку українців19.02.26, 20:30 • 6438 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
