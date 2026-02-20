Голова ООН у справах біженців Саліх назвав дипломатію єдиним шляхом до завершення війни в Україні

Фото: AP

Новопризначений верховний комісар ООН у справах біженців Бархам Саліх під час свого першого візиту до України наголосив на безальтернативності дипломатичного врегулювання конфлікту. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Посадовець відвідав прифронтові Харків та Запоріжжя, після чого провів переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо гуманітарної ситуації в країні. Саліх попередив про критичне недофінансування операцій з допомоги цивільному населенню на тлі тривалих атак на енергетичну інфраструктуру та виснаження світових ресурсів через численні глобальні кризи.

Перешкоди на шляху до справедливого миру

Під час інтерв’ю в Києві голова УВКБ ООН визнав складність переговорного процесу, проте підкреслив, що тільки сталий мир дозволить мільйонам переміщених осіб відновити звичне життя. За його словами, міжнародна спільнота має активізувати зусилля для пошуку політичного рішення, яке гарантуватиме стабільність у регіоні. Бархам Саліх зазначив, що військове протистояння триває надто довго і потребує рішучих кроків у площині дипломатії.

Ви повинні бути сповнені надії, але я розумію труднощі ситуації, і, звичайно, зрозуміло, що на цьому шляху є багато-багато перешкод, але зрештою, військового рішення немає. Потрібен мир, міцний і справедливий мир, щоб люди могли повернутися до свого життя – заявив Саліх.

Криза фінансування гуманітарних програм

Окрему увагу верховний комісар приділив проблемі дефіциту бюджету для допомоги українцям, адже із запитуваних 470 мільйонів доларів наразі отримано лише 150 мільйонів. В Україні залишаються внутрішньо переміщеними 3,7 мільйона громадян, а ще майже 6 мільйонів перебувають за кордоном у статусі біженців. Саліх закликав світ не ігнорувати потреби вразливих груп населення, особливо в умовах суворої зими та енергетичного дефіциту.

Це свідчить про розрив між тим, що потрібно, і тим, що є в наявності. Моє звернення до міжнародної спільноти полягає в тому, що зараз не час здаватися, зараз не час дивитися на це з іншого боку. Ці вразливі групи населення потребують підтримки. Ми повинні надати їм цю допомогу – підсумував Саліх.

