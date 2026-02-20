Глава ООН по делам беженцев Салих назвал дипломатию единственным путем к завершению войны в Украине

Фото: AP

Новоназначенный верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салих во время своего первого визита в Украину подчеркнул безальтернативность дипломатического урегулирования конфликта. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Чиновник посетил прифронтовые Харьков и Запорожье, после чего провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским относительно гуманитарной ситуации в стране. Салих предупредил о критическом недофинансировании операций по оказанию помощи гражданскому населению на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру и истощения мировых ресурсов из-за многочисленных глобальных кризисов.

Препятствия на пути к справедливому миру

Во время интервью в Киеве глава УВКБ ООН признал сложность переговорного процесса, однако подчеркнул, что только устойчивый мир позволит миллионам перемещенных лиц восстановить привычную жизнь. По его словам, международное сообщество должно активизировать усилия для поиска политического решения, которое будет гарантировать стабильность в регионе. Бархам Салих отметил, что военное противостояние длится слишком долго и требует решительных шагов в плоскости дипломатии.

Вы должны быть полны надежды, но я понимаю трудности ситуации, и, конечно, понятно, что на этом пути есть много-много препятствий, но в конце концов, военного решения нет. Нужен мир, прочный и справедливый мир, чтобы люди могли вернуться к своей жизни – заявил Салих.

Кризис финансирования гуманитарных программ

Отдельное внимание верховный комиссар уделил проблеме дефицита бюджета для помощи украинцам, ведь из запрашиваемых 470 миллионов долларов пока получено лишь 150 миллионов. В Украине остаются внутренне перемещенными 3,7 миллиона граждан, а еще почти 6 миллионов находятся за границей в статусе беженцев. Салих призвал мир не игнорировать потребности уязвимых групп населения, особенно в условиях суровой зимы и энергетического дефицита.

Это свидетельствует о разрыве между тем, что нужно, и тем, что есть в наличии. Мое обращение к международному сообществу заключается в том, что сейчас не время сдаваться, сейчас не время смотреть на это с другой стороны. Эти уязвимые группы населения нуждаются в поддержке. Мы должны оказать им эту помощь – подытожил Салих.

Зеленский рассчитывает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев увеличит поддержку украинцев