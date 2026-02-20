$43.270.03
19:44 • 3756 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 6182 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
16:35 • 10280 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 16020 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 18600 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19469 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 22108 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 39571 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14608 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20810 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Глава ООН по делам беженцев Салих назвал дипломатию единственным путем к завершению войны в Украине

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салих во время визита в Украину подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта. Он также предупредил о критическом недофинансировании гуманитарных операций.

Глава ООН по делам беженцев Салих назвал дипломатию единственным путем к завершению войны в Украине
Фото: AP

Новоназначенный верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салих во время своего первого визита в Украину подчеркнул безальтернативность дипломатического урегулирования конфликта. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Чиновник посетил прифронтовые Харьков и Запорожье, после чего провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским относительно гуманитарной ситуации в стране. Салих предупредил о критическом недофинансировании операций по оказанию помощи гражданскому населению на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру и истощения мировых ресурсов из-за многочисленных глобальных кризисов.

Препятствия на пути к справедливому миру

Во время интервью в Киеве глава УВКБ ООН признал сложность переговорного процесса, однако подчеркнул, что только устойчивый мир позволит миллионам перемещенных лиц восстановить привычную жизнь. По его словам, международное сообщество должно активизировать усилия для поиска политического решения, которое будет гарантировать стабильность в регионе. Бархам Салих отметил, что военное противостояние длится слишком долго и требует решительных шагов в плоскости дипломатии.

Вы должны быть полны надежды, но я понимаю трудности ситуации, и, конечно, понятно, что на этом пути есть много-много препятствий, но в конце концов, военного решения нет. Нужен мир, прочный и справедливый мир, чтобы люди могли вернуться к своей жизни

– заявил Салих.

Кризис финансирования гуманитарных программ

Отдельное внимание верховный комиссар уделил проблеме дефицита бюджета для помощи украинцам, ведь из запрашиваемых 470 миллионов долларов пока получено лишь 150 миллионов. В Украине остаются внутренне перемещенными 3,7 миллиона граждан, а еще почти 6 миллионов находятся за границей в статусе беженцев. Салих призвал мир не игнорировать потребности уязвимых групп населения, особенно в условиях суровой зимы и энергетического дефицита.

Это свидетельствует о разрыве между тем, что нужно, и тем, что есть в наличии. Мое обращение к международному сообществу заключается в том, что сейчас не время сдаваться, сейчас не время смотреть на это с другой стороны. Эти уязвимые группы населения нуждаются в поддержке. Мы должны оказать им эту помощь

– подытожил Салих.

Зеленский рассчитывает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев увеличит поддержку украинцев19.02.26, 20:30 • 6436 просмотров

Степан Гафтко

