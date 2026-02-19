Зеленский рассчитывает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев увеличит поддержку украинцев
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом. Украина рассчитывает на увеличение поддержки украинцев со стороны Управления Верховного комиссара ООН.
Прежде всего, искренне благодарю за ваш приезд и поддержку нашего народа в эти нелегкие дни и ночи для украинцев. Очень ценим вашу поддержку на протяжении всего этого периода. Я надеюсь, что мы можем рассчитывать на ее продолжение
Глава государства отметил: Украина рассчитывает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев увеличит поддержку украинцев, которые вынуждены жить под постоянными российскими атаками.
Во время встречи Зеленский и Салих обсудили последствия, которые повлекли российские удары по украинской энергосистеме, и необходимую помощь.
Они не хотят останавливаться. Мы стараемся сделать все, что можем, на разных уровнях переговоров, опираясь на поддержку наших американских партнеров. Но мы чувствуем, что нам нужно больше давления. И также больше поддержки для морального духа наших людей
Салих отметил, что хотел приехать в Украину именно в это время, зимой, чтобы выразить солидарность с ее народом.
Мы гордимся сотрудничеством с вами. УВКБ ООН продолжит и усилит нашу поддержку, дополняя чрезвычайные усилия органов власти, и будет делать больше для поддержки устойчивых общин в процессе восстановления
