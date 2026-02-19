Зеленский рассчитывает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев увеличит поддержку украинцев

$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 10317 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 15270 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 14078 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 24191 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 18308 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 29319 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25512 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25156 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24366 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18524 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Популярные новости
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 28685 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 21855 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 16672 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ13:59 • 6128 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 15934 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 16045 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 24190 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 29318 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 28787 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 43606 просмотра
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 16777 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 21953 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 24875 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 32725 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 33720 просмотра
Зеленский рассчитывает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев увеличит поддержку украинцев

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом. Украина рассчитывает на увеличение поддержки украинцев со стороны Управления Верховного комиссара ООН.

Зеленский рассчитывает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев увеличит поддержку украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом, который вступил в должность 1 января этого года. Глава государства отметил: Украина рассчитывает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев увеличит поддержку украинцев, передает УНН со ссылкой на ОП.

Прежде всего, искренне благодарю за ваш приезд и поддержку нашего народа в эти нелегкие дни и ночи для украинцев. Очень ценим вашу поддержку на протяжении всего этого периода. Я надеюсь, что мы можем рассчитывать на ее продолжение

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил: Украина рассчитывает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев увеличит поддержку украинцев, которые вынуждены жить под постоянными российскими атаками.

Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27.01.26, 05:02 • 16340 просмотров

Во время встречи Зеленский и Салих обсудили последствия, которые повлекли российские удары по украинской энергосистеме, и необходимую помощь.

Они не хотят останавливаться. Мы стараемся сделать все, что можем, на разных уровнях переговоров, опираясь на поддержку наших американских партнеров. Но мы чувствуем, что нам нужно больше давления. И также больше поддержки для морального духа наших людей

– подчеркнул Президент.

Салих отметил, что хотел приехать в Украину именно в это время, зимой, чтобы выразить солидарность с ее народом.

Мы гордимся сотрудничеством с вами. УВКБ ООН продолжит и усилит нашу поддержку, дополняя чрезвычайные усилия органов власти, и будет делать больше для поддержки устойчивых общин в процессе восстановления

– сказал он.

Совет Безопасности ООН проведет заседание к 4-й годовщине вторжения рф в Украину03.02.26, 09:53 • 5148 просмотров

Антонина Туманова

