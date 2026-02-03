Совет Безопасности ООН проведет заседание к 4-й годовщине вторжения рф в Украину

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет 24 февраля 2026 года специальное заседание к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом заявил временный постпред Великобритании при ООН Джеймс Кариуки, передает УНН.

Детали

Британский дипломат во время брифинга в Нью-Йорке отметил, что Украина остается среди ключевых приоритетов британского председательства в Совете безопасности.

По словам Кариуки, британские приоритеты охватывают три вооруженных конфликта, которые представляют самые серьезные угрозы международной безопасности. Это российско-украинская война, конфликт между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа, боевые действия в Судане.

Отдельно британский дипломат обратил внимание на российские удары по украинской энергетике, которые оставляют Киев и другие города без света и тепла в зимний период.

Эти удары лишают украинцев основных потребностей среди зимы, в то время как российский президент путин избегает серьезных мирных переговоров - заявил Кариуки.

Он подчеркнул, что Великобритания намерена в дальнейшем усиливать экономическое давление на россию и ускорять поддержку Украины.

Нужен справедливый мир, который устраивает украинцев. Также необходимы гарантии безопасности, чтобы россия не смогла больше совершать агрессивные действия против Украины или ее соседей - заявил британский дипломат.

Напомним

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал российский вопрос в ООН, признает ли она "самоопределение" Донбасса по аналогии с Гренландией. Он напомнил, что в октябре 2022 года 143 члена Генассамблеи ООН отвергли незаконные захваты земель россией.