Совет Безопасности ООН проведет заседание к 4-й годовщине вторжения рф в Украину

07:02 • 2788 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 10519 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 22302 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 32602 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 24953 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 36508 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 22598 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15518 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 13222 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 28999 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Погода
−17°
1.4м/с
71%
753мм
Популярные новости
Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине2 февраля, 22:14 • 11475 просмотра
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города2 февраля, 23:13 • 13245 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ2 февраля, 23:34 • 21294 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы3 февраля, 00:29 • 15589 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах3 февраля, 01:43 • 20187 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 7016 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 36494 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 25503 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 28988 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 83560 просмотра
Совет Безопасности ООН проведет заседание к 4-й годовщине вторжения рф в Украину

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Совет Безопасности ООН проведет 24 февраля 2026 года специальное заседание к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Великобритания усилит давление на Россию и ускорит поддержку Украины.

Совет Безопасности ООН проведет заседание к 4-й годовщине вторжения рф в Украину

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет 24 февраля 2026 года специальное заседание к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом заявил временный постпред Великобритании при ООН Джеймс Кариуки, передает УНН.

Детали

Британский дипломат во время брифинга в Нью-Йорке отметил, что Украина остается среди ключевых приоритетов британского председательства в Совете безопасности.

По словам Кариуки, британские приоритеты охватывают три вооруженных конфликта, которые представляют самые серьезные угрозы международной безопасности. Это российско-украинская война, конфликт между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа, боевые действия в Судане.

Отдельно британский дипломат обратил внимание на российские удары по украинской энергетике, которые оставляют Киев и другие города без света и тепла в зимний период.

Эти удары лишают украинцев основных потребностей среди зимы, в то время как российский президент путин избегает серьезных мирных переговоров

 - заявил Кариуки.

Он подчеркнул, что Великобритания намерена в дальнейшем усиливать экономическое давление на россию и ускорять поддержку Украины.

Нужен справедливый мир, который устраивает украинцев. Также необходимы гарантии безопасности, чтобы россия не смогла больше совершать агрессивные действия против Украины или ее соседей

- заявил британский дипломат.

Напомним

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал российский вопрос в ООН, признает ли она "самоопределение" Донбасса по аналогии с Гренландией. Он напомнил, что в октябре 2022 года 143 члена Генассамблеи ООН отвергли незаконные захваты земель россией.

Евгений Устименко

