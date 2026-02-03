Совет Безопасности ООН проведет заседание к 4-й годовщине вторжения рф в Украину
Киев • УНН
Совет Безопасности ООН проведет 24 февраля 2026 года специальное заседание к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Великобритания усилит давление на Россию и ускорит поддержку Украины.
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет 24 февраля 2026 года специальное заседание к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом заявил временный постпред Великобритании при ООН Джеймс Кариуки, передает УНН.
Детали
Британский дипломат во время брифинга в Нью-Йорке отметил, что Украина остается среди ключевых приоритетов британского председательства в Совете безопасности.
По словам Кариуки, британские приоритеты охватывают три вооруженных конфликта, которые представляют самые серьезные угрозы международной безопасности. Это российско-украинская война, конфликт между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа, боевые действия в Судане.
Отдельно британский дипломат обратил внимание на российские удары по украинской энергетике, которые оставляют Киев и другие города без света и тепла в зимний период.
Эти удары лишают украинцев основных потребностей среди зимы, в то время как российский президент путин избегает серьезных мирных переговоров
Он подчеркнул, что Великобритания намерена в дальнейшем усиливать экономическое давление на россию и ускорять поддержку Украины.
Нужен справедливый мир, который устраивает украинцев. Также необходимы гарантии безопасности, чтобы россия не смогла больше совершать агрессивные действия против Украины или ее соседей
Напомним
Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал российский вопрос в ООН, признает ли она "самоопределение" Донбасса по аналогии с Гренландией. Он напомнил, что в октябре 2022 года 143 члена Генассамблеи ООН отвергли незаконные захваты земель россией.