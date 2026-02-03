Рада Безпеки ООН проведе засідання до 4-ї річниці вторгнення рф в Україну

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе 24 лютого 2026 року спеціальне засідання до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це заявив тимчасовий постпред Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі, передає УНН.

Деталі

Британський дипломат під час брифінгу в Нью-Йорку зазначив, що Україна залишається серед ключових пріоритетів британського головування в Раді безпеки.

За словами Каріукі, британські пріоритети охоплюють три збройних конфлікти, які становлять найсерйозніші загрози міжнародній безпеці. Це російсько-українська війна, конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС в Секторі Гази, бойові дії в Судані.

Окремо британський дипломат звернув увагу на російські удари по українській енергетиці, які залишають Київ і інші міста без світла і тепла в зимовий період.

Ці удари позбавляють українців основних потреб серед зими, у той час, як російський президент путін уникає серйозних мирних переговорів - заявив Каріукі.

Він наголосив, що Велика Британія має намір в подальшому посилювати економічний тиск на росію та прискорювати підтримку України.

Потрібен справедливий мир, який влаштовує українців. Також необхідні гарантії безпеки, щоб росія не змогла більше здійснювати агресивні дії проти України або її сусідів - заявив британський дипломат.

Нагадаємо

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував російське запитання в ООН, чи визнає вона "самовизначення" Донбасу за аналогією з Гренландією. Він нагадав, що у жовтні 2022 року 143 члени Генасамблеї ООН відкинули незаконні захоплення земель росією.