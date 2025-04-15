Військові сили RSF атакували місто Ель-Фашер і табори біженців у Дарфурі, що призвело до загибелі понад ста осіб. Конфлікт у Судані триває з квітня 2023 року.
Через ескалацію конфлікту та голод у Південному Судані 7,7 млн людей потребують допомоги. ООН повідомляє, що ситуація досягла критичного рівня, особливо у регіоні Великого Верхнього Нілу.
Ріека Мачара, давнього суперника президента Салваторе Киїра, поміщено під домашній арешт. Місія ООН закликала сторони до стриманості на тлі зростання напруги в країні.
Суданська армія відбила аеропорт Хартума у Сил швидкої підтримки та оточила їх на південь від столиці. Війна призвела до загибелі десятків тисяч і переміщення понад 12 мільйонів людей.
Військові Судану взяли під контроль ряд важливих об'єктів у Хартумі, включаючи центральний банк та штаб-квартиру розвідки. Це сталося після обіцянки про повне звільнення країни.
Армія Судану встановила повний контроль над президентським палацом у Хартумі, що може прискорити захоплення центрального Судану. Триває війна з Силами оперативної підтримки.
Суданська армія наблизилась на 500 метрів до президентського палацу в Хартумі, який контролюють RSF. Відбуваються запеклі бої між армією та ополченцями.
Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.
ООН виділила 110 мільйонів доларів на термінові гуманітарні потреби у світі через заморожування зовнішньої допомоги США. Кошти спрямують до країн Азії, Латинської Америки та Африки, зокрема до Судану, де триває гуманітарна криза.
У місті Омдурман військовий літак розбився поблизу аеропорту Ваді Саїдна, загинули 46 осіб. Серед жертв - генерал-майор Бахр Ахмед, 10 людей отримали поранення.
Суданські воєнізовані формування RSF та їх союзники підписали договір про створення паралельного уряду в Найробі. Це відбувається на тлі дворічної громадянської війни, яка вже забрала десятки тисяч життів.
Суданські сили швидкої підтримки (RSF) вбили понад 200 цивільних осіб за три дні в районах без військової присутності. Напади відбулися за 85 км від Хартума, де мешканці сіл були розстріляні під час спроби втечі через річку Ніл.
Авіаносець USS Harry S. Truman зіткнувся з торговим судном Besiktas-M біля Порт-Саїда в Середземному морі. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приміщень на борту американського корабля.
Міністр закордонних справ Судану заявив, що угода про створення російської військово-морської бази залишається в силі. росія може отримати заправну станцію на Червоному морі в обмін на зброю.
12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.
13 лютого в українських кінотеатрах виходять чотири нові романтичні фільми. Серед прем'єр - нова історія про Бріджит Джонс, драма з Томом Генксом та дві романтичні стрічки про молодих закоханих.
Адміністрація Трампа на 90 днів заморозила програми іноземної допомоги для їх перегляду. 500 000 тонн продовольства вартістю 340 мільйонів доларів очікують дозволу на розподіл.
Внаслідок обстрілів та авіаударів у різних регіонах Судану загинуло щонайменше 65 осіб, понад 130 поранено. Атаки відбулися в Кадуглі та Ньялі, де тривають бої між урядовими військами та повстанцями.
Внаслідок артилерійського обстрілу ринку в місті Омдурман загинуло 54 людини, 158 поранено. "Лікарі без кордонів" повідомляють про критичну ситуацію в лікарні Аль-Нао, де перебувають постраждалі.
Унаслідок атаки безпілотника на єдину діючу лікарню в Ель-Фаширі загинуло понад 70 осіб. Серед постраждалих - пацієнти, жінки та діти у відділенні невідкладної допомоги.
10 безпілотників атакували три райони воронезької області рф, влучивши у нафтобазу в ліскінському районі. На об'єкті горять кілька резервуарів, з вогнем борються посилені пожежні розрахунки.
ЦПД спростував дезінформацію про перебування Першої леді України в гірськолижному курорті Санкт-Моріц. На поширеному відео неможливо ідентифікувати Олену Зеленську чи її оточення.
Центр протидії дезінформації спростував фейкову інформацію про відправку 30 українських операторів БпЛА до Судану. росія поширює дезінформацію через підроблений допис у Facebook для дискредитації України в Африці.
Воєнізовані формування RSF атакували місто Ель-Фашер, вбивши 38 осіб та обстрілявши госпіталь. Бойовики контролюють майже весь Дарфур, тоді як армія утримує північ і схід країни.
ISW повідомляє про можливу втрату російських баз у Сирії, що вплине на військову присутність рф у регіоні. Втрата баз порушить логістику та послабить операції росії в Африці та на Близькому Сході.
ООН запросила 47 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу для 32 країн у 2025 році. Поточний запит на 2024 рік профінансовано лише на 43%, що є одним з найгірших показників в історії.
Європейська комісія готує план скорочення персоналу в багатьох своїх посольствах через бюджетні обмеження. Блок планує зосередитись на країнах зі стратегічними інтересами ЄС та G20.
Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Італію 23-27 листопада для участі у зустрічі міністрів G7. У Ватикані він також проведе зустрічі з Папою Франциском для обговорення міжнародних проблем.
Руйнівні повені в Південному Судані змусили 379 тисяч людей покинути домівки та зачепили 1,4 мільйона жителів. Стихія охопила 43 округи та спірний регіон Аб'єй, спричинивши спалах малярії.
Фінляндія запроваджує спеціальні ліцензії на експорт компонентів боєприпасів для запобігання їх потрапляння до РФ. Проект закону знаходиться на розгляді до 28 листопада 2024 року.