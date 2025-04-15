$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 3752 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 6880 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30213 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160874 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 139127 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141928 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136320 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136082 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196728 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77735 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 48390 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 61632 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 68060 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59141 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 39697 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 3610 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 2734 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 18232 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 27824 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 60315 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 9618 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14046 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15862 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111452 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112955 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Судан

Новини по темi

У результаті атак у Судані загинули понад 100 осіб - ООН

Військові сили RSF атакували місто Ель-Фашер і табори біженців у Дарфурі, що призвело до загибелі понад ста осіб. Конфлікт у Судані триває з квітня 2023 року.

Новини Світу • 12 квітня, 21:29 • 2792 перегляди

Ситуація з голодом у деяких районах Південного Судану досягла критичного рівня - ООН

Через ескалацію конфлікту та голод у Південному Судані 7,7 млн людей потребують допомоги. ООН повідомляє, що ситуація досягла критичного рівня, особливо у регіоні Великого Верхнього Нілу.

Новини Світу • 9 квітня, 13:11 • 8502 перегляди

Перший віце-президент Південного Судану опинився під арештом: якими будуть наслідки для країни

Ріека Мачара, давнього суперника президента Салваторе Киїра, поміщено під домашній арешт. Місія ООН закликала сторони до стриманості на тлі зростання напруги в країні.

Новини Світу • 27 березня, 07:46 • 26377 перегляди

Армія Судану відбила аеропорт Хартума у воєнізованих формувань

Суданська армія відбила аеропорт Хартума у Сил швидкої підтримки та оточила їх на південь від столиці. Війна призвела до загибелі десятків тисяч і переміщення понад 12 мільйонів людей.

Новини Світу • 26 березня, 13:14 • 20061 перегляди

Армія Судану просувається у центрі Хартума після захоплення палацу

Військові Судану взяли під контроль ряд важливих об'єктів у Хартумі, включаючи центральний банк та штаб-квартиру розвідки. Це сталося після обіцянки про повне звільнення країни.

Війна • 22 березня, 12:30 • 37725 перегляди

Суданська армія взяла під контроль президентський палац у Хартумі - Reuters

Армія Судану встановила повний контроль над президентським палацом у Хартумі, що може прискорити захоплення центрального Судану. Триває війна з Силами оперативної підтримки.

Новини Світу • 21 березня, 07:55 • 10931 перегляди

Армія Судану наближається до палацу президента в Хартумі, який контролюють антиурядові повстанці

Суданська армія наблизилась на 500 метрів до президентського палацу в Хартумі, який контролюють RSF. Відбуваються запеклі бої між армією та ополченцями.

Новини Світу • 20 березня, 18:20 • 15990 перегляди

Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.

Новини Світу • 15 березня, 07:37 • 22066 перегляди

ООН виділяє 110 млн доларів на гуманітарну допомогу через скорочення підтримки США

ООН виділила 110 мільйонів доларів на термінові гуманітарні потреби у світі через заморожування зовнішньої допомоги США. Кошти спрямують до країн Азії, Латинської Америки та Африки, зокрема до Судану, де триває гуманітарна криза.

Новини Світу • 6 березня, 22:07 • 24313 перегляди

На житловий район у Судані впав літак: 46 жертв, серед загиблих - високопоставлений військовий

У місті Омдурман військовий літак розбився поблизу аеропорту Ваді Саїдна, загинули 46 осіб. Серед жертв - генерал-майор Бахр Ахмед, 10 людей отримали поранення.

Новини Світу • 26 лютого, 12:52 • 21384 перегляди

Судан на межі розколу: RSF створює паралельний уряд

Суданські воєнізовані формування RSF та їх союзники підписали договір про створення паралельного уряду в Найробі. Це відбувається на тлі дворічної громадянської війни, яка вже забрала десятки тисяч життів.

Новини Світу • 23 лютого, 15:42 • 24842 перегляди

Масові вбивства на півдні Судану: RSF знищила понад 200 мирних жителів

Суданські сили швидкої підтримки (RSF) вбили понад 200 цивільних осіб за три дні в районах без військової присутності. Напади відбулися за 85 км від Хартума, де мешканці сіл були розстріляні під час спроби втечі через річку Ніл.

Новини Світу • 18 лютого, 17:53 • 32454 перегляди

Американський авіаносець зазнав пошкоджень після зіткнення біля Суецького каналу

Авіаносець USS Harry S. Truman зіткнувся з торговим судном Besiktas-M біля Порт-Саїда в Середземному морі. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приміщень на борту американського корабля.

Новини Світу • 18 лютого, 16:37 • 35444 перегляди

Судан заявив про актуальність угоди про російську військову базу на Червоному морі

Міністр закордонних справ Судану заявив, що угода про створення російської військово-морської бази залишається в силі. росія може отримати заправну станцію на Червоному морі в обмін на зброю.

Новини Світу • 13 лютого, 07:59 • 25400 перегляди

День репродуктивного здоров’я, Міжнародний день науки і гуманізму: що ще відзначають 12 лютого

12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.

Суспільство • 12 лютого, 04:30 • 26580 перегляди

Романтика, шалені почуття, кохання: прем’єри які можна подивитись до Дня святого Валентина

13 лютого в українських кінотеатрах виходять чотири нові романтичні фільми. Серед прем'єр - нова історія про Бріджит Джонс, драма з Томом Генксом та дві романтичні стрічки про молодих закоханих.

Суспільство • 8 лютого, 15:57 • 171502 перегляди

Заморозка адміністрацією Трампа іноземної допомоги підриває глобальні зусилля боротьби з голодом - Reuters

Адміністрація Трампа на 90 днів заморозила програми іноземної допомоги для їх перегляду. 500 000 тонн продовольства вартістю 340 мільйонів доларів очікують дозволу на розподіл.

Новини Світу • 7 лютого, 08:14 • 24481 перегляди

Внаслідок нападів у Судані загинуло 65 осіб, кілька поранено

Внаслідок обстрілів та авіаударів у різних регіонах Судану загинуло щонайменше 65 осіб, понад 130 поранено. Атаки відбулися в Кадуглі та Ньялі, де тривають бої між урядовими військами та повстанцями.

Новини Світу • 4 лютого, 07:22 • 23815 перегляди

В Судані бойовики обстріляли жвавий ринок біля столиці: десятки загиблих, майже 160 дістали поранення

Внаслідок артилерійського обстрілу ринку в місті Омдурман загинуло 54 людини, 158 поранено. "Лікарі без кордонів" повідомляють про критичну ситуацію в лікарні Аль-Нао, де перебувають постраждалі.

Новини Світу • 2 лютого, 13:48 • 33053 перегляди

Смертельний удар по лікарні в Судані: налічуються десятки загиблих у Північному Дарфурі

Унаслідок атаки безпілотника на єдину діючу лікарню в Ель-Фаширі загинуло понад 70 осіб. Серед постраждалих - пацієнти, жінки та діти у відділенні невідкладної допомоги.

Новини Світу • 26 січня, 05:29 • 36936 перегляди

В рф пожежа на нафтобазі у воронезькій області: повідомляють, що дрони пробили захисну сітку

10 безпілотників атакували три райони воронезької області рф, влучивши у нафтобазу в ліскінському районі. На об'єкті горять кілька резервуарів, з вогнем борються посилені пожежні розрахунки.

Війна • 16 січня, 08:00 • 28228 перегляди

Мережею поширюють фейкове відео про відпочинок Першої леді України у Санкт-Моріці - ЦПД

ЦПД спростував дезінформацію про перебування Першої леді України в гірськолижному курорті Санкт-Моріц. На поширеному відео неможливо ідентифікувати Олену Зеленську чи її оточення.

Політика • 15 січня, 15:44 • 53537 перегляди

рф розповсюджує фейк про відправку українських операторів БпЛА до Судану - ЦПД

Центр протидії дезінформації спростував фейкову інформацію про відправку 30 українських операторів БпЛА до Судану. росія поширює дезінформацію через підроблений допис у Facebook для дискредитації України в Африці.

Війна • 15 січня, 14:50 • 27160 перегляди

У Судані щонайменше 38 людей загинули черед атаку RSF

Воєнізовані формування RSF атакували місто Ель-Фашер, вбивши 38 осіб та обстрілявши госпіталь. Бойовики контролюють майже весь Дарфур, тоді як армія утримує північ і схід країни.

Новини Світу • 16 грудня, 09:55 • 15300 перегляди

росія може втратити військовий вплив в Африці через ситуацію в Сирії - ISW

ISW повідомляє про можливу втрату російських баз у Сирії, що вплине на військову присутність рф у регіоні. Втрата баз порушить логістику та послабить операції росії в Африці та на Близькому Сході.

Новини Світу • 9 грудня, 08:39 • 16559 перегляди

Прогалини у фінансуванні ООН: мільйони людей можуть залишитися без гуманітарної допомоги у 2025 році

ООН запросила 47 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу для 32 країн у 2025 році. Поточний запит на 2024 рік профінансовано лише на 43%, що є одним з найгірших показників в історії.

Суспільство • 4 грудня, 08:06 • 18141 перегляди

ЄС планує скоротити персонал посольств по всьому світу

Європейська комісія готує план скорочення персоналу в багатьох своїх посольствах через бюджетні обмеження. Блок планує зосередитись на країнах зі стратегічними інтересами ЄС та G20.

Новини Світу • 28 листопада, 05:47 • 15229 перегляди

Блінкен їде до Італії на зустріч G7: що обговорюватимуть світові лідери?

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Італію 23-27 листопада для участі у зустрічі міністрів G7. У Ватикані він також проведе зустрічі з Папою Франциском для обговорення міжнародних проблем.

Новини Світу • 22 листопада, 19:27 • 24676 перегляди

Близько 380 тис. людей змушені покинути свої будинки у Південному Судані через повені

Руйнівні повені в Південному Судані змусили 379 тисяч людей покинути домівки та зачепили 1,4 мільйона жителів. Стихія охопила 43 округи та спірний регіон Аб'єй, спричинивши спалах малярії.

Новини Світу • 10 листопада, 07:47 • 23464 перегляди

Щоб запобігти потраплянню у рф: Фінляндія запроваджує спецліцензії на експорт компонентів боєприпасів

Фінляндія запроваджує спеціальні ліцензії на експорт компонентів боєприпасів для запобігання їх потрапляння до РФ. Проект закону знаходиться на розгляді до 28 листопада 2024 року.

Політика • 25 жовтня, 08:24 • 16944 перегляди