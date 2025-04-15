Прогалини у фінансуванні ООН: мільйони людей можуть залишитися без гуманітарної допомоги у 2025 році

ООН запросила 47 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу для 32 країн у 2025 році. Поточний запит на 2024 рік профінансовано лише на 43%, що є одним з найгірших показників в історії.