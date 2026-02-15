ООН: Понад 6000 людей стали жертвами триденної різанини в суданському Ель-Фаширі
Управління ООН з прав людини повідомило про понад 6000 убитих цивільних під час наступу RSF на Ель-Фашир у жовтні 2025 року. Напад супроводжувався масовими стратами, сексуальним насильством та викраденнями.
Управління ООН з прав людини оприлюднило шокуючу доповідь про наслідки наступу воєнізованого угруповання "Сили швидкої підтримки" (RSF) на місто Ель-Фашир у регіоні Дарфур. За даними міжнародних спостерігачів, лише протягом трьох днів наприкінці жовтня 2025 року в місті було вбито понад 6000 цивільних осіб, що стало однією з найкривавіших сторінок у сучасній історії Судану. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Напад на Ель-Фашир, який тривалий час залишався останнім оплотом регулярної армії в Дарфурі, супроводжувався хвилею неконтрольованого насильства, яке Верховний комісар ООН Фолькер Тюрк назвав "шокуючим за своєю жорстокістю". Офіційна доповідь на 29 сторінках детально описує численні факти масових страт без суду, систематичного сексуального насильства та викрадень людей задля викупу. Слідчі підкреслюють, що більшість атак була мотивована етнічною приналежністю жертв, що дає підстави класифікувати ці дії як потенційний геноцид та злочини проти людяності.
Окрім прямих убивств, бойовики та союзні їм арабські ополчення "Джанджавід" застосовували тортури та практику насильницьких викрадень. Генерал воєнізованих формувань Мохаммед Хамдан Дагало раніше визнавав окремі випадки зловживань з боку своїх підлеглих, проте ООН наголошує, що масштаби звірств свідчать про цілеспрямовану стратегію залякування та знищення населення.
Події в Дарфурі описуються свідками як "сцени з фільму жахів", де безкарність агресора підживлює нові цикли насильства. ООН закликає світову спільноту до негайного втручання, оскільки відсутність належної реакції на попередні злочини призвела до повної руйнації правопорядку та масового винищення цивільного населення в регіоні.
