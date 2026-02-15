ООН: Понад 6000 людей стали жертвами триденної різанини в суданському Ель-Фаширі

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 лютого, 19:48 • 8280 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 17138 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 18040 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 18649 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 18419 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 17574 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14892 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15084 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15030 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14450 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.2м/с
85%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Це несподіванка" - Зеленський прокоментував зміну керівника делегації рф на переговорах14 лютого, 17:39 • 10104 перегляди
Зеленський зустрівся з держсекретарем США Рубіо на Мюнхенській конференції14 лютого, 17:55 • 4188 перегляди
Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру14 лютого, 18:16 • 5864 перегляди
Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні14 лютого, 19:29 • 3870 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"21:42 • 4886 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 76521 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 121087 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 69958 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 87330 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 127816 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Азербайджан
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"23:20 • 1812 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 15897 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15415 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 18729 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42062 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
M270 (РСЗВ)
Фільм

ООН: Понад 6000 людей стали жертвами триденної різанини в суданському Ель-Фаширі

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Управління ООН з прав людини повідомило про понад 6000 убитих цивільних під час наступу RSF на Ель-Фашир у жовтні 2025 року. Напад супроводжувався масовими стратами, сексуальним насильством та викраденнями.

ООН: Понад 6000 людей стали жертвами триденної різанини в суданському Ель-Фаширі
Фото: AP

Управління ООН з прав людини оприлюднило шокуючу доповідь про наслідки наступу воєнізованого угруповання "Сили швидкої підтримки" (RSF) на місто Ель-Фашир у регіоні Дарфур. За даними міжнародних спостерігачів, лише протягом трьох днів наприкінці жовтня 2025 року в місті було вбито понад 6000 цивільних осіб, що стало однією з найкривавіших сторінок у сучасній історії Судану. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Напад на Ель-Фашир, який тривалий час залишався останнім оплотом регулярної армії в Дарфурі, супроводжувався хвилею неконтрольованого насильства, яке Верховний комісар ООН Фолькер Тюрк назвав "шокуючим за своєю жорстокістю". Офіційна доповідь на 29 сторінках детально описує численні факти масових страт без суду, систематичного сексуального насильства та викрадень людей задля викупу. Слідчі підкреслюють, що більшість атак була мотивована етнічною приналежністю жертв, що дає підстави класифікувати ці дії як потенційний геноцид та злочини проти людяності.

Суданська армія прорвала багаторічну облогу Кадуглі та відкрила шлях для допомоги людям, що голодують04.02.26, 03:52 • 4061 перегляд

Окрім прямих убивств, бойовики та союзні їм арабські ополчення "Джанджавід" застосовували тортури та практику насильницьких викрадень. Генерал воєнізованих формувань Мохаммед Хамдан Дагало раніше визнавав окремі випадки зловживань з боку своїх підлеглих, проте ООН наголошує, що масштаби звірств свідчать про цілеспрямовану стратегію залякування та знищення населення.

Події в Дарфурі описуються свідками як "сцени з фільму жахів", де безкарність агресора підживлює нові цикли насильства. ООН закликає світову спільноту до негайного втручання, оскільки відсутність належної реакції на попередні злочини призвела до повної руйнації правопорядку та масового винищення цивільного населення в регіоні.

Повернення "уряду надії" до Хартума: Судан відновлює цивільне управління після трьох років війни12.01.26, 01:11 • 4988 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Фільм
Сутички
Ассошіейтед Прес
Фолькер Тюрк
Організація Об'єднаних Націй
Дарфур
Судан