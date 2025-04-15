Сепаратисти в Судані помилково збили літак із росіянами на борту, який віз їм зброю - ЗМІ

У Судані збито вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян. Літак, можливо, перевозив зброю і був помилково атакований сепаратистами RSF, яким призначалося постачання.