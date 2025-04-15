Суданська армія відбила аеропорт Хартума у Сил швидкої підтримки та оточила їх на південь від столиці. Війна призвела до загибелі
десятків тисяч і переміщення понад 12 мільйонів людей.
Внаслідок обстрілів та авіаударів у різних регіонах Судану загинуло щонайменше 65 осіб, понад 130 поранено. Атаки відбулися в Кадуглі та Ньялі, де тривають бої між урядовими військами та повстанцями.
Унаслідок атаки безпілотника на єдину діючу лікарню в Ель-Фаширі загинуло понад 70 осіб. Серед постраждалих - пацієнти, жінки та діти у відділенні невідкладної допомоги.
У Судані збито вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян. Літак, можливо, перевозив зброю і був помилково атакований сепаратистами RSF, яким призначалося постачання.