Епідемія холери у Судані: щонайменше 40 людей загинуло у Дарфурі

$41.510.09
48.650.57
uken
09:32 • 11816 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 40025 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 27169 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 26492 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 26679 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 30708 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 40763 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 42255 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40917 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42918 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
34%
756мм
Популярнi новини
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 29860 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 28124 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 30298 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 25583 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 10342 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 40022 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 168683 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 143015 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 132724 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 142887 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Велика Британія
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 8062 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 31884 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 53913 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 106887 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 123039 перегляди
Актуальне
The Times
Друга світова війна
Дія (сервіс)
WhatsApp
Signal

Епідемія холери у Судані: щонайменше 40 людей загинуло у Дарфурі

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У регіоні Дарфур, Судан, від холери померло щонайменше 40 людей. Це найбільший спалах за останні роки, спричинений конфліктом та відсутністю доступу до чистої води.

Епідемія холери у Судані: щонайменше 40 людей загинуло у Дарфурі

У регіоні Дарфур, який розташований на заході Судану від холери померли щонайменше 40 людей. За даними представників медичної благодійної організації "Лікарі без кордонів", йдеться про найбільший спалах холери в країні за останні роки, повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Ситуацію погіршив конфлікт у Дарфурі, який триває з 2003 року між центральною владою Судану і місцевими повстанцями, які виборюють незалежність. Нове загострення відбулось в 2023 році.

За останній тиждень представники організації "Лікарі без кордонів" пролікували понад 2300 пацієнтів і зафіксували 40 смертей в даному регіоні.

Бактеріальна інфекція, що передається через забруднену їжу та воду, може викликати сильну діарею, блювоту та м'язові спазми. Без лікування вона може призвести до смерті впродовж декількох годин, хоча антибіотики можуть врятувати життя.

Також повідомляється, що мільйони людей, які були змушені покинути свої домівки через конфлікт, зараз мають проблеми з доступом до чистої води для пиття, приготування їжі та гігієни.

Нагадаємо

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, населення північного сходу Південного Судану перебуває на критичній межі через ескалацію конфлікту і голод, який наближається до рекордного рівня.

Євген Устименко

Здоров'яНовини Світу
Південний Судан
Дарфур
Судан