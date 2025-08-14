Епідемія холери у Судані: щонайменше 40 людей загинуло у Дарфурі

У регіоні Дарфур, який розташований на заході Судану від холери померли щонайменше 40 людей. За даними представників медичної благодійної організації "Лікарі без кордонів", йдеться про найбільший спалах холери в країні за останні роки, повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Ситуацію погіршив конфлікт у Дарфурі, який триває з 2003 року між центральною владою Судану і місцевими повстанцями, які виборюють незалежність. Нове загострення відбулось в 2023 році.

За останній тиждень представники організації "Лікарі без кордонів" пролікували понад 2300 пацієнтів і зафіксували 40 смертей в даному регіоні.

Бактеріальна інфекція, що передається через забруднену їжу та воду, може викликати сильну діарею, блювоту та м'язові спазми. Без лікування вона може призвести до смерті впродовж декількох годин, хоча антибіотики можуть врятувати життя.

Також повідомляється, що мільйони людей, які були змушені покинути свої домівки через конфлікт, зараз мають проблеми з доступом до чистої води для пиття, приготування їжі та гігієни.

Нагадаємо

