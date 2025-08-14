Эпидемия холеры в Судане: по меньшей мере 40 человек погибли в Дарфуре

В регионе Дарфур, расположенном на западе Судана, от холеры умерли по меньшей мере 40 человек. По данным представителей медицинской благотворительной организации "Врачи без границ", речь идет о крупнейшей вспышке холеры в стране за последние годы, сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Ситуацию усугубил конфликт в Дарфуре, который продолжается с 2003 года между центральными властями Судана и местными повстанцами, борющимися за независимость. Новое обострение произошло в 2023 году.

За последнюю неделю представители организации "Врачи без границ" пролечили более 2300 пациентов и зафиксировали 40 смертей в данном регионе.

Бактериальная инфекция, передающаяся через загрязненную пищу и воду, может вызвать сильную диарею, рвоту и мышечные спазмы. Без лечения она может привести к смерти в течение нескольких часов, хотя антибиотики могут спасти жизнь.

Также сообщается, что миллионы людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта, сейчас имеют проблемы с доступом к чистой воде для питья, приготовления пищи и гигиены.

Напомним

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, население северо-востока Южного Судана находится на критической грани из-за эскалации конфликта и голода, который приближается к рекордному уровню.