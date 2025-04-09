Суданская армия отбила аэропорт Хартума у Сил быстрой поддержки и окружила их к югу от столицы. Война привела к гибели десятков
тысяч и перемещению более 12 миллионов человек.
В результате обстрелов и авиаударов в разных регионах Судана погибли по меньшей мере 65 человек, более 130 ранены. Атаки произошли
в Кадугли и Ньяли, где продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами.
В результате атаки беспилотника на единственную действующую больницу в Эль-Фашире погибли более 70 человек. Среди пострадавших -
пациенты, женщины и дети в отделении неотложной помощи.
В Судане сбит грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян. Самолет, возможно, перевозил оружие и был
ошибочно атакован сепаратистами RSF, которым предназначалась поставка.