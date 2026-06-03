Женщины в Судане заявили о похищениях, сексуальном насилии и вымогательстве выкупа во время войны

Фото: АР

Женщины, пережившие похищение во время войны в Судане, рассказали о сексуальном насилии и вымогательстве выкупа за освобождение. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Одна из пострадавших, 38-летняя женщина, рассказала, что после двух дней избиений и издевательств похитители дали ей телефон и приказали просить родственников собрать деньги на выкуп. По ее словам, нападавшие требовали 1500 долларов за освобождение. После освобождения женщина сохранила фотографии своих травм как возможные доказательства для будущего расследования.

Российские войска внесены в черный список ООН за сексуальное насилие во время войны в Украине

Организация Объединенных Наций называет сексуальное насилие одной из самых характерных черт войны в Судане, которая длится уже четвертый год. По данным ООН, многие женщины стали жертвами сексуального рабства и были вынуждены платить выкуп, который иногда достигал 10 тысяч долларов.

В преступлениях обвиняют Силы быстрого реагирования

AP пообщалось с тремя женщинами, которые заявили, что их удерживали в качестве сексуальных рабынь и заставили заплатить за свободу. Все они обвинили в похищениях военизированные Силы быстрого реагирования (RSF), которые ведут войну против суданской армии. Правозащитные организации и ООН также возлагают большинство зафиксированных случаев сексуального насилия на RSF, хотя подчеркивают, что нарушения фиксируются со стороны разных участников конфликта.

По словам одной из женщин, ее похитили во время бегства из города Эль-Фашер в регионе Дарфур. Она утверждает, что бойцы RSF остановили группу гражданских на дороге, разделили мужчин, женщин и детей и совершили насилие над задержанными. AP отмечает, что не смогло независимо проверить все детали этих показаний.

В Кении сотни людей вышли на протест против убийств женщин и детей