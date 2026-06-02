В Кении сотни людей вышли на протест против убийств женщин и детей

В столице Кении Найроби сотни людей вышли на акцию протеста против насилия в отношении женщин и детей. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Участники марша скандировали лозунги и несли плакаты с призывами остановить фемицид и убийства детей. Протестующие также перекрыли одну из центральных улиц города, разместив стенд с именами погибших женщин.

По данным исследователей Odipo Dev и Africa Uncensored, с начала года в Кении было убито по меньшей мере 69 женщин. В то же время правительство страны сообщает о более чем 10,5 тысячах пропавших без вести детей за последние 16 месяцев, из которых почти две тысячи были похищены.

