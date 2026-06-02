В Кении сотни людей вышли на протест против убийств женщин и детей
Киев • УНН
В Найроби сотни людей протестуют против фемицида и похищений детей. С начала года убито 69 женщин, а более 10 тысяч детей пропали без вести.
В столице Кении Найроби сотни людей вышли на акцию протеста против насилия в отношении женщин и детей. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Участники марша скандировали лозунги и несли плакаты с призывами остановить фемицид и убийства детей. Протестующие также перекрыли одну из центральных улиц города, разместив стенд с именами погибших женщин.
По данным исследователей Odipo Dev и Africa Uncensored, с начала года в Кении было убито по меньшей мере 69 женщин. В то же время правительство страны сообщает о более чем 10,5 тысячах пропавших без вести детей за последние 16 месяцев, из которых почти две тысячи были похищены.
