Киев затянуло едким дымом после массированной российской атаки
Киев • УНН
В столице возникло сильное задымление из-за пожаров после массированной атаки ракетами и дронами. Киевлянам советуют закрыть окна и не выходить на улицу.
После ночной массированной атаки российских войск на Киев в столице наблюдается сильное задымление. Мониторинговые каналы сообщают, что над городом распространяется густой черный дым, который ощущается в разных районах столицы, пишет УНН.
Детали
Задымление связано с многочисленными пожарами, возникшими в результате падения обломков ракет и беспилотников. Ночью российские войска атаковали Киев различными типами ракет, в частности баллистическими, а также ударными дронами.
Столицу затягивает черный едкий дым
Киевлянам рекомендуют без крайней необходимости не выходить на улицу, а также плотно закрыть окна и двери в помещениях.
Напомним, ночью Киев подвергся одной из самых массированных комбинированных атак за последнее время. В разных районах города зафиксированы повреждения жилых домов, объектов инфраструктуры и многочисленные очаги пожаров. Информация о последствиях ударов продолжает уточняться.
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами02.06.26, 02:28 • 21819 просмотров