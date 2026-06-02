Киев затянуло едким дымом после массированной российской атаки

Киев • УНН

 • 4606 просмотра

В столице возникло сильное задымление из-за пожаров после массированной атаки ракетами и дронами. Киевлянам советуют закрыть окна и не выходить на улицу.

После ночной массированной атаки российских войск на Киев в столице наблюдается сильное задымление. Мониторинговые каналы сообщают, что над городом распространяется густой черный дым, который ощущается в разных районах столицы, пишет УНН.

Задымление связано с многочисленными пожарами, возникшими в результате падения обломков ракет и беспилотников. Ночью российские войска атаковали Киев различными типами ракет, в частности баллистическими, а также ударными дронами.

Киевлянам рекомендуют без крайней необходимости не выходить на улицу, а также плотно закрыть окна и двери в помещениях.

Напомним, ночью Киев подвергся одной из самых массированных комбинированных атак за последнее время. В разных районах города зафиксированы повреждения жилых домов, объектов инфраструктуры и многочисленные очаги пожаров. Информация о последствиях ударов продолжает уточняться.

Степан Гафтко

