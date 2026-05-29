Российские войска внесены в черный список ООН за сексуальное насилие во время войны в Украине

В ежегодном отчете Организации Объединенных Наций, документирующем сексуальное насилие в конфликтах по всему миру, впервые добавлены в этот черный список российские и израильские войска, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

35-страничный отчет, опубликованный миссией Израиля в ООН поздно в четверг перед его ожидаемым опубликованием в пятницу, содержит в черном списке 77 правительственных и неправительственных сторон в двенадцати странах, подозреваемых в совершении или ответственности за сексуальное насилие в конфликтах по всему миру. В нем говорится, что количество случаев резко возросло в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Российские вооруженные силы и силы безопасности впервые в этом году были внесены в черный список за сексуальное насилие в отношении военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых во время войны в Украине.

В отчете говорится, что российские власти также последовательно отказывают в доступе следователям ООН по правам человека, но они все же смогли проверить 310 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, в россии и на оккупированных россией территориях Украины в отношении военнопленных и гражданских лиц. Подавляющее большинство жертв были мужчинами, говорится в отчете.

В отчете говорится, что правозащитники в Украине задокументировали 31 случай сексуального насилия, связанного с конфликтом, в отношении военнопленных и гражданских лиц, большинство из которых произошло до 2025 года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в прошлогоднем отчете предупредил как Израиль, так и россию, что они могут быть внесены в список.

Послы обеих стран выразили возмущение своим включением и раскритиковали Гутерриша.

