ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Российские войска внесены в черный список ООН за сексуальное насилие во время войны в Украине

Киев • УНН

 • 588 просмотра

ООН впервые внесла войска рф и Израиля в список за сексуальное насилие. Следователи подтвердили сотни случаев издевательств над украинскими пленными.

В ежегодном отчете Организации Объединенных Наций, документирующем сексуальное насилие в конфликтах по всему миру, впервые добавлены в этот черный список российские и израильские войска, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

35-страничный отчет, опубликованный миссией Израиля в ООН поздно в четверг перед его ожидаемым опубликованием в пятницу, содержит в черном списке 77 правительственных и неправительственных сторон в двенадцати странах, подозреваемых в совершении или ответственности за сексуальное насилие в конфликтах по всему миру. В нем говорится, что количество случаев резко возросло в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Российские вооруженные силы и силы безопасности впервые в этом году были внесены в черный список за сексуальное насилие в отношении военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых во время войны в Украине.

В отчете говорится, что российские власти также последовательно отказывают в доступе следователям ООН по правам человека, но они все же смогли проверить 310 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, в россии и на оккупированных россией территориях Украины в отношении военнопленных и гражданских лиц. Подавляющее большинство жертв были мужчинами, говорится в отчете.

В отчете говорится, что правозащитники в Украине задокументировали 31 случай сексуального насилия, связанного с конфликтом, в отношении военнопленных и гражданских лиц, большинство из которых произошло до 2025 года. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в прошлогоднем отчете предупредил как Израиль, так и россию, что они могут быть внесены в список.

Послы обеих стран выразили возмущение своим включением и раскритиковали Гутерриша.

Израиль объявил о разрыве контактов с генсеком ООН из-за отчета о сексуальном насилии29.05.26, 04:17 • 2776 просмотров

Юлия Шрамко

