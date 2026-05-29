Израиль объявил о разрыве контактов с генсеком ООН из-за отчета о сексуальном насилии

Израиль заявил о прекращении взаимодействия с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем после включения страны в ежегодный отчет Организации Объединенных Наций о сексуальном насилии в условиях конфликтов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Посол Израиля в ООН Данни Данон заявил, что решение стало реакцией на внесение страны в так называемый черный список.

Мы закончили с этим Генеральным секретарем ООН

Он добавил, что Израиль замораживает отношения именно с офисом Гутерриша, хотя остается членом ООН и продолжит сотрудничество с отдельными структурами организации.

В ООН в ответ подчеркнули, что готовы к дальнейшему диалогу.

По его словам, организация стремится поддерживать коммуникацию со всеми государствами-членами.

Израильская сторона назвала решение ООН политически мотивированным. В МИД страны заявили, что это является "еще одним примером давней, институционализированной враждебности ООН по отношению к Израилю". В то же время в отчете ООН отмечалось, что существует "достоверная информация" о нарушениях со стороны израильских сил безопасности в отношении палестинцев в местах содержания под стражей.

Эксперты отмечают, что шаг Израиля носит преимущественно символический характер, однако свидетельствует о дальнейшем обострении отношений между Тель-Авивом и ООН на фоне войны в Газе.

Это решение – еще одна трещина в и без того нарушенных отношениях между ООН и правительством Израиля