Во время заседания Совбеза ООН США назвали удары РФ по Киеву "варварской эскалацией"

Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного из-за массированного удара рф по Киеву, США резко осудили действия россии. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тамми Брюс заявила, что последние атаки россии стали "необъяснимой, опасной и варварской эскалацией". Она отдельно упомянула применение гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник" во время обстрелов украинской столицы.

Представительница США также предупредила москву относительно заявлений о "систематических ударах" по Киеву.

Дипломатия и переговоры – это единственный путь к прочному миру. Угрозы и подстрекательская риторика очевидно не относятся к этому пути