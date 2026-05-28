Во время заседания Совбеза ООН США назвали удары РФ по Киеву "варварской эскалацией"
Киев • УНН
На заседании Совбеза ООН США осудили обстрелы Киева ракетами «Орешник». Представительница США назвала действия России опасной и варварской эскалацией.
Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного из-за массированного удара рф по Киеву, США резко осудили действия россии. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
Заместитель постоянного представителя США при ООН Тамми Брюс заявила, что последние атаки россии стали "необъяснимой, опасной и варварской эскалацией". Она отдельно упомянула применение гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник" во время обстрелов украинской столицы.
Последние массированные удары россии по Киеву, нанесенные в течение выходных, включая применение гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник" – это необъяснимая, опасная и варварская эскалация
Представительница США также предупредила москву относительно заявлений о "систематических ударах" по Киеву.
Дипломатия и переговоры – это единственный путь к прочному миру. Угрозы и подстрекательская риторика очевидно не относятся к этому пути
Во время заседания постпред рф небензя традиционно заявил, что российская армия якобы наносит удары только по военным и промышленным объектам. Заседание Совбеза ООН, инициированное Украиной, продолжается.
