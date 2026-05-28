Совбез ООН соберется сегодня по срочному запросу Украины из-за действий рф - Сибига
Киев • УНН
Сегодня в 22:00 Совет Безопасности ООН соберется по запросу Украины из-за российских ударов. Андрей Сибига подчеркнул важность международного ответа.
Сегодня в 22:00 по киевскому времени по запросу Украины пройдет заседание Совета Безопасности ООН в ответ на последние жестокие российские удары по Украине и ее угрозы эскалацией террора. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
Также глава ведомства поблагодарил партнеров за солидарность, поддержку и принципиальную позицию.
Поскольку россия продолжает преднамеренные атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру, а также пытается запугать иностранные дипломатические миссии в Украине, решительный и согласованный международный ответ крайне важен для усиления давления на агрессора и обеспечения ответственности
Министр иностранных дел отметил: Украина остается приверженной международному праву, дипломатии и прочному миру, в то время как россия должна прекратить свои атаки и положить конец своей агрессивной войне.
россия атаковала Украину "Кинжалом", обезврежено 138 из 147 дронов28.05.26, 08:34 • 3484 просмотра