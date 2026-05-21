Украина призвала противостоять "гротескной реальности" и лишить рф статуса постоянного члена Совбеза ООН

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Мельник призвал лишить рф статуса в Совбезе ООН из-за террора гражданских. Начало 2026 года стало самым смертоносным для мирных жителей за всю историю.

Украина призвала противостоять "гротескной реальности" и лишить рф статуса постоянного члена Совбеза ООН

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены организации противостоять "гротескной реальности" и найти политический и юридический механизм для лишения россии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом он сказал на дебатах в СБ ООН 20 мая, пишет УНН.

Детали

Мельник, как отмечается на сайте ООН, решительно отверг безосновательные обвинения российской федерации относительно якобы нарушения его страной своих юридических обязательств защищать гражданское население в восточной части Украины, жестоко оккупированной москвой. Он обвинил российскую федерацию в бесконечном "повторении тех же пропагандистских тезисов, которые не имеют ничего общего с правдой".

На самом деле, по его словам, миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине сообщила, что в период с января по апрель 2026 года количество жертв среди гражданского населения выросло на 21 процент по сравнению с прошлым годом и на 93 процента по сравнению с 2024 годом, что сделало первые четыре месяца этого года самыми смертоносными для украинских мирных жителей за всю историю.

Поскольку москва больше не может добиваться успехов на поле боя, сказал Мельник, глава кремля владимир путин усиливает то, что стало его фирменным методом ведения войны: ракетный и дроновый террор против украинских мирных жителей.

Он обвинил москву в систематических атаках на энергетическую инфраструктуру Украины в течение зимы 2025-2026 годов в попытке "заморозить миллионы мирных жителей до покорности".

Целые города оставались без электроэнергии, отопления и водоснабжения в условиях сильного холода – на недели, сказал он.

Представитель Украины указал также на применение врагом "двойных ударов", направленных на уничтожение спасателей. 

Особенно ужасно то, что украинские граждане вблизи линии фронта описывают как "человеческое сафари" – операторы беспилотников российской федерации охотятся и убивают мирных жителей на улицах.

Они намеренно атакуют простых людей, машины скорой помощи и гуманитарные транспортные средства, что Комиссия ООН по расследованию событий в Украине уже квалифицировала как преступления против человечности.

Он призвал государства-члены - и СБ ООН - противостоять этой "гротескной реальности".

Мы призываем членов этого Совета, мы призываем государства-члены ООН противостоять этой гротескной реальности и, наконец, определить политический и юридический путь к лишению россии статуса постоянного члена этого Совета

- сказал Мельник.

