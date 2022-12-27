К чему приведет изгнание России из ООН, статус страны-члена которой она никогда не приобретала – объяснение юриста

Поэтому россию нельзя изгнать из ООН, по крайней мере до тех пор, пока она не проведет необходимые процедуры по обретению членства. Но выход есть.

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«Россию невозможно изгнать из состава стран-членов ООН, поскольку рф как государство никогда в жизни не приобретало статус государства-члена ООН в соответствии с положениями и требованиями устава этой организации. Таким образом речь может идти не о прекращении ее членства, изгнании из состава членов, а лишь о прекращении незаконного, безосновательного участия рф в деятельности ООН и злоупотреблении теми правами, которыми она на самом деле не обладает в качестве постоянного члена Совбеза ООН», - объяснил Барышников.

Для вхождения в состав ООН россия должна пройти процедуры, предусмотренные статьями 3, 4 и 110 устава Организации, то есть ратифицировать устав в соответствии со своим национальным законодательством и пройти другие формальные процедуры.

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«Они никогда не становились членами ООН. Это во-первых. Во-вторых, если прекратить их незаконное пребывание, а законным в этом случае являются устав ООН и соответствующие процедурные нормы и правила, которыми руководствуются как Генеральная Ассамблея, так и Совет Безопасности ООН, то, во-первых, это приведет к: “А” – возможности осуждения на международной арене действий российской федерации. “Б” – возможности быстрого создания либо международного трибунала, либо передаче дела в Международный уголовный суд, либо к любым другим действиям по осуждению их за чрезвычайно серьезное преступление агрессии одной страны против другой. В-третьих, это откроет путь к эффективному реформированию ООН, поскольку, как нам известно, так называемое “право вето” примялось российской федерацией больше раз, чем всеми другими странами, находившимися в Совете Безопасности в качестве постоянных членов, вместе. Это свидетельствует о том, что российская федерация давно превратила свое незаконное пребывание в ООН в инструмент проведения своей внешней политики и защиты того, что они называют внутренней политикой. Таким образом, для нас и для мира в целом это принесет исключительно позитив», – считает юрист.

Подробнее читайте в интервью Юрист: россия никогда не была членом ООН и ее участие в работе Организации незаконно



