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К чему приведет изгнание России из ООН, статус страны-члена которой она никогда не приобретала – объяснение юриста

К чему приведет изгнание России из ООН, статус страны-члена которой она никогда не приобретала – объяснение юриста

Киев • УНН

 • 1013631 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Россия не проводила процедуры по обретению статуса страны-члена Организации объединенных наций, которые предусмотрены уставом ООН, а следовательно, никогда не была и не является ее членом. Такое мнение в интервью УНН высказал адвокат, соучредитель Инициативной группы по изгнанию рф из ООН Максим Барышников. 

Поэтому россию нельзя изгнать из ООН, по крайней мере до тех пор, пока она не проведет необходимые процедуры по обретению членства. Но выход есть.

Цитата

«Россию невозможно изгнать из состава стран-членов ООН, поскольку рф как государство никогда в жизни не приобретало статус государства-члена ООН в соответствии с положениями и требованиями устава этой организации. Таким образом речь может идти не о прекращении ее членства, изгнании из состава членов, а лишь о прекращении незаконного, безосновательного участия рф в деятельности ООН и злоупотреблении теми правами, которыми она на самом деле не обладает в качестве постоянного члена Совбеза ООН», - объяснил Барышников.

Для вхождения в состав ООН россия должна пройти процедуры, предусмотренные статьями 3, 4 и 110 устава Организации, то есть ратифицировать устав в соответствии со своим национальным законодательством и пройти другие формальные процедуры.

Цитата

«Они никогда не становились членами ООН. Это во-первых. Во-вторых, если прекратить их незаконное пребывание, а законным в этом случае являются устав ООН и соответствующие процедурные нормы и правила, которыми руководствуются как Генеральная Ассамблея, так и Совет Безопасности ООН, то, во-первых, это приведет к: “А” – возможности осуждения на международной арене действий российской федерации. “Б” – возможности быстрого создания либо международного трибунала, либо передаче дела в Международный уголовный суд, либо к любым другим действиям по осуждению их за чрезвычайно серьезное преступление агрессии одной страны против другой. В-третьих, это откроет путь к эффективному реформированию ООН, поскольку, как нам известно, так называемое “право вето” примялось российской федерацией больше раз, чем всеми другими странами, находившимися в Совете Безопасности в качестве постоянных членов, вместе. Это свидетельствует о том, что российская федерация давно превратила свое незаконное пребывание в ООН в инструмент проведения своей внешней политики и защиты того, что они называют внутренней политикой. Таким образом, для нас и для мира в целом это принесет исключительно позитив», – считает юрист.

Подробнее читайте в интервью Юрист: россия никогда не была членом ООН и ее участие в работе Организации незаконно

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