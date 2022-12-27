Юрист: росія ніколи не була членом ООН і її участь в роботі Організації незаконна

КИЇВ. 27 грудня. УНН. росія безпідставно займає місце СРСР в ООН. Цей нарратив все частіше лунає з вуст як українських, так і іноземних політиків. А 26 грудня Україна офіційно порушила питання виключення росії із Ради безпеки ООН. МЗС України оприлюднило заяву, у якій закликає країни ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування рф в ООН. Чи має таке рішення юридичне підґрунтя УНН запитав у адвоката, співзасновника Ініціативної групи з вигнання рф з ООН Максима Баришнікова.

- Чому вже скоро 10й місяць повномасштабної війни росії проти нас, а я її й досі не вигнали зі складу країн-членів ООН?

На це питання дуже легко відповісти, росію неможливо вигнати зі складу країн-членів ООН, оскільки рф як держава ніколи в житті не набувала статусу держави-члена ООН відповідно до положень і вимог статуту цієї організації. Таким чином мова може йти не про припинення її членства, вигнання зі складу членів, а лише про припинення незаконної, безпідставної участі рф у діяльності ООН та зловживанні тими правами, якими вона насправді не володіє у якості постійного члена Ради безпеки ООН.

- Чи є якісь зрушення, чи бачите Ви, як людина, яка в контексті цієї теми, що країни міняють свою позицію і все ж таки замислюються над тим, аби не впускати в це коло країн рф?

Справа в тому, що питання безпідставності перебування представників рф в стінах ООН було поставлене відразу в кінці 1991го року. Воно було добре відоме в експертних колах серед професіоналів в сфері міжнародного публічного права, але політичної волі вирішити це питання та залагодити проблему, на жаль, бракувало. Останнім часом дійсно, я сподіваюсь не в останню чергу завдяки діяльності нашої ініціативної групи громадського хабу “ГЕТЬ РОСІЮ З ООН”, становище почало змінюватись. Спочатку ми домоглись повернути питання обговорення безпідставності, незаконності перебування рф у стінах ООН до міжнародного дискурсу, на другому етапі ми перейшли до визнання цього факту на міжнародному рівні та навіть на національному рівні. Всім відомо, що 1 грудня цього року Верховна Рада ухвалила заяву-звернення до парламентів та урядів інших країн-членів ООН із закликом: по-перше, перевірити наявні факти, які очевидно свідчать про безпідставність знаходження в ООН рф; по-друге, визнати факт безпідставності знаходження в ООН рф; по-третє, здійснити кроки, щодо ефективного позбавлення ООН цього баласту, в якості передумови будь-якої позитивної реформи цієї організації, розмова про яку точиться вже не перший і не десятий рік.

На міжнародному рівні також є суттєві зрушення. До них слід віднести і пункт 4 рішення парламентської асамблеї Ради Європи від 13 листопада цього року, в якому визнається необхідним дослідити обставини потрапляння рф до Ради безпеки ООН і також проект резолюції, який буквально кілька днів тому ухвали в конгресі США, щодо безпідставності знаходження рф в стінах ООН. Активну участь в розробці тексту також брали учасники нашої ініціативної групи. До цього також можна віднести і численні рішення парламентів окремих країн, переважно в Європі, тощо. Наша ініціативна група працює, я дуже радий, що проблема кілька днів тому була визнана і рідним нашим міністерством закордонних справ. Сподіваюсь, що в кооперації з міністерством і з українською державою ми реально можемо досягнути результату.

- Чи може бути так, що росія сама прийме таке рішення, аби офіційно вийти зі складу ООН?

Я не можу Вам назвати жодного випадку, коли б рф за власним бажанням пішла б з якоїсь поважної організації – їх звідти викидають, але інколи вони, чомусь на наступний день після ухвалення рішення про таке виключення, приймають красиві дипломатичні ухвали про те, що “ми самі звідси підемо”, але, як то кажуть: “неможливо голосно грюкнути дверима, будучи викинутими у вікно”. Слід зазначити, що ми маємо досліджувати заяви керівників та нещодавніх керівників наших супротивників. Вони чітко заявляють, що членство в ООН, а особливо статус постійного члена Ради безпеки ООН – вони розцінюються як актив, який абсолютно дорівнює, у їх розумінні, ядерному потенціалу, чи як казав колишній президент цієї країни: “1000-літній російській історії” - такий собі аргумент, але це показує те, що вони зубами будуть триматись за це місце, оскільки вони зловживають своїми правами. Всі ми знаємо про так зване “право вето”, хоча воно ніде не прописане в статуті ООН. Якраз за допомогою цього права вето рф: по-перше, намагається уникнути засудження своїх дій; по-друге, наразі точаться розмови про створення спеціального трибуналу чи звернення до Міжнародного кримінального суду щодо покарання розв’язання агресивної війни проти України і ведення її середньовічними методами.

- Максиме, що дасть конкретно для нашої країни той факт, якщо таке відбудеться, що рф все ж таки вийде зі складу ООН?

Вони спочатку мають увійти у склад ООН. Вони ніколи не ратифікували статут ООН, вони ніколи не проходили процедуру, передбачену 3, 4 та 110 статтями статуту ООН. Вони ніколи не ставали членами ООН. Це по-перше. По-друге, якщо припинити їхнє незаконне перебування, а законним в цьому випадку є статут ООН і відповідні процедурні норми і правила, якими керуються як Генеральна Асамблея, так і Рада Безпеки ООН, то, по-перше, це призведе до: “А” - можливості засудження на міжнародній арені дій російської федерації. “Б” - можливості швидкого створення або міжнародного трибуналу, або передачу справи до Міжнародного кримінального суду, або будь-які інші дії щодо засудження їх за надзвичайно серйозний злочин агресії однієї країни проти іншої. По-третє, це відкриє шлях до ефективного реформування ООН, оскільки, як нам відомо, так зване “право вето” застосоване було російської федерацією більше разів, ніж усіма іншими країнами, що перебували в Раді Безпеки, як постійні члени, разом. Це свідчить про те, що російська федерація давно вже перетворила своє незаконне перебування в ООН на інструмент проведення своєї зовнішньої політики та захисту того, що вони називають внутрішньою політикою. Таким чином, для нас і для світу в цілому це принесе винятково позитив.

- Бачимо неефективність саме організації ООН. Питання до Вас: що має статися з цією організацією, аби вона стала ефективною? Якою вона має бути аби справді виконувати ті функції, покладені на неї?

Дуже правильне запитання з Вашого боку. Справа в тому, що я б не поспішав обвинувачувати ООН в неефективності. Прикладів є багато, ми можемо подивитися на Південну Корею та Північну Корею. Щоб існувало на місці Південної Кореї, якби не ефективність ООН, яка у 1950 році ухвалила рішення?.. Це було, до речі, останнє рішення, яке було ухваленне всіма постійними членами Ради Безпеки ООН, оскільки Радянський союз на той момент утримався від голосування, і до моменту 1990 року, коли було засуджено агресії Іраку в Кувейті. Кажучи про про ефективність, слід сказати і визнати, що ООН дуже ефективна організація за умови, що вона діє відповідно до статуту. Коли ж окремі країни роблять усе для того, щоб перетворити статут та повноваження статутних органів ООН в ніщо – тут, пробачте, це питання до тих країн, до їх злої волі, а не до ефективності організації.

- Останнє запитання. На Вашу думку, коли нарешті настане той день, коли назва Вашої ініціативної групи громадського хабу “ГЕТЬ РОСІЮ ІЗ ООН” все таки втілиться у життя і представники росії перестануть заходити у цю будівлю, де засідають справжні члени ООН?

Я сподіваюсь, що чудо може відбутись в будь-який момент. Під час візиту до США Президент Зеленський заявив про необхідність позбавлення рф всіх інструментів в ООН, через припинення незаконної участі там. Це призвело б, безумовно, враховуючи той авторитет, який має Україна на сьогодні – завдяки військовим зусиллям, тим жертвам, що несуть кожен день наші співгромадяни – це, безумовно, сприяло би досягненню цього результату. Я б очікував його в будь-який день, в будь-який момент, але краще швидше, ніж довше.