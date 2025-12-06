Угорщина заблокувала в ЄС альтернативу рішення про "репараційний кредит"

Угорщина заблокувала ухвалення потенційного рішення про випуск єврооблігацій для фінансування України. Відповідну ідею Єврокомісія висунула як альтернативу "репараційній позиці" коштом заморожених активів росії. Про це повідомляє видання Politico, пише УНН.

Деталі

Мова йде про позику, забезпечену замороженими російськими резервами. Втім, одним із головних опонентів ініціативи залишається Бельгія, на території якої зберігається найбільший обсяг цих активів. Брюссель побоюється, що в разі судових позовів з боку Кремля, саме йому доведеться компенсувати можливі збитки.

За інформацією дипломатів, присутніх на зустрічі послів, Угорщина виступила проти інструменту, "який би гарантувався багаторічним бюджетом ЄС".

Єврокомісія наполягає, що запропонований механізм є безпечним і враховує основні бельгійські побоювання. План передбачає виділення €115 млрд на розвиток української оборонної промисловості та ще €50 млрд — на бюджетні потреби Києва протягом п’яти років.

Однак, за даними Брюсселя, без нового інструменту фінансування Україна може зіткнутися з браком коштів уже навесні.

Переговори триватимуть до саміту лідерів ЄС, який відбудеться 18 грудня. Однак офіційні особи визнають, що "швидкого прориву не очікується" з огляду на позицію Бельгії та Угорщини.

Запропонований компенсаційний кредит передбачає виділення 115 млрд євро на фінансування оборонної промисловості України протягом п’яти років, тоді як 50 млрд євро мають покрити бюджетні потреби Києва.

