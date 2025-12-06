$42.180.00
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
07:49 • 15073 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 28614 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 39730 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 31779 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 58328 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37841 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36547 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47034 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Угорщина заблокувала в ЄС альтернативу рішення про "репараційний кредит"

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Угорщина заблокувала рішення про випуск єврооблігацій для фінансування України, що було альтернативою "репараційному кредиту". Бельгія також проти через побоювання судових позовів від росії.

Угорщина заблокувала в ЄС альтернативу рішення про "репараційний кредит"

Угорщина заблокувала ухвалення потенційного рішення про випуск єврооблігацій для фінансування України. Відповідну ідею Єврокомісія висунула як альтернативу "репараційній позиці" коштом заморожених активів росії. Про це повідомляє видання Politico, пише УНН.

Деталі

Мова йде про позику, забезпечену замороженими російськими резервами. Втім, одним із головних опонентів ініціативи залишається Бельгія, на території якої зберігається найбільший обсяг цих активів. Брюссель побоюється, що в разі судових позовів з боку Кремля, саме йому доведеться компенсувати можливі збитки.

За інформацією дипломатів, присутніх на зустрічі послів, Угорщина виступила проти інструменту, "який би гарантувався багаторічним бюджетом ЄС".

Єврокомісія наполягає, що запропонований механізм є безпечним і враховує основні бельгійські побоювання. План передбачає виділення €115 млрд на розвиток української оборонної промисловості та ще €50 млрд — на бюджетні потреби Києва протягом п’яти років.

Фон дер Ляєн: "майже всі" занепокоєння Бельгії у разі "репараційного кредиту" для України враховано03.12.25, 15:36 • 2844 перегляди

Однак, за даними Брюсселя, без нового інструменту фінансування Україна може зіткнутися з браком коштів уже навесні.

Переговори триватимуть до саміту лідерів ЄС, який відбудеться 18 грудня. Однак офіційні особи визнають, що "швидкого прориву не очікується" з огляду на позицію Бельгії та Угорщини.

Запропонований компенсаційний кредит передбачає виділення 115 млрд євро на фінансування оборонної промисловості України протягом п’яти років, тоді як 50 млрд євро мають покрити бюджетні потреби Києва.

Бельгія стала "захисним активом" кремля: прем'єр Де Вевер блокує конфіскацію 140 млрд євро для України – Politico04.12.25, 15:18 • 2930 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Бельгія
Угорщина
Україна
Київ