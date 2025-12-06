Венгрия заблокировала в ЕС альтернативу решению о "репарационном кредите"

Венгрия заблокировала принятие потенциального решения о выпуске еврооблигаций для финансирования Украины. Соответствующую идею Еврокомиссия выдвинула как альтернативу "репарационной позиции" за счет замороженных активов россии. Об этом сообщает издание Politico, пишет УНН.

Детали

Речь идет о займе, обеспеченном замороженными российскими резервами. Впрочем, одним из главных оппонентов инициативы остается Бельгия, на территории которой хранится наибольший объем этих активов. Брюссель опасается, что в случае судебных исков со стороны Кремля, именно ему придется компенсировать возможные убытки.

По информации дипломатов, присутствовавших на встрече послов, Венгрия выступила против инструмента, "который бы гарантировался многолетним бюджетом ЕС".

Еврокомиссия настаивает, что предложенный механизм безопасен и учитывает основные бельгийские опасения. План предусматривает выделение €115 млрд на развитие украинской оборонной промышленности и еще €50 млрд — на бюджетные нужды Киева в течение пяти лет.

Однако, по данным Брюсселя, без нового инструмента финансирования Украина может столкнуться с нехваткой средств уже весной.

Переговоры продлятся до саммита лидеров ЕС, который состоится 18 декабря. Однако официальные лица признают, что "быстрого прорыва не ожидается" ввиду позиции Бельгии и Венгрии.

Переговоры продлятся до саммита лидеров ЕС, который состоится 18 декабря. Однако официальные лица признают, что "быстрого прорыва не ожидается" ввиду позиции Бельгии и Венгрии.

