Венгрия заблокировала в ЕС альтернативу решению о "репарационном кредите"

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 7782 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 15118 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 18043 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 28645 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 39750 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 31790 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 58354 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37857 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36555 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47047 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
74%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto6 декабря, 03:34 • 19838 просмотра
Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов6 декабря, 04:30 • 5986 просмотра
Удар по Запорожью: ранены четыре человека6 декабря, 05:11 • 5368 просмотра
Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага6 декабря, 05:38 • 4342 просмотра
Украинцы сегодня будут без света дольше: после массированной атаки рф Укрэнерго увеличило объемы отключений08:30 • 3586 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 1544 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 26825 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 42187 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 58354 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 52434 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 23612 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 31955 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 34082 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 48024 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 47268 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление

Венгрия заблокировала в ЕС альтернативу решению о "репарационном кредите"

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Венгрия заблокировала решение о выпуске еврооблигаций для финансирования Украины, что было альтернативой "репарационному кредиту". Бельгия также против из-за опасений судебных исков от россии.

Венгрия заблокировала в ЕС альтернативу решению о "репарационном кредите"

Венгрия заблокировала принятие потенциального решения о выпуске еврооблигаций для финансирования Украины. Соответствующую идею Еврокомиссия выдвинула как альтернативу "репарационной позиции" за счет замороженных активов россии. Об этом сообщает издание Politico, пишет УНН.

Детали

Речь идет о займе, обеспеченном замороженными российскими резервами. Впрочем, одним из главных оппонентов инициативы остается Бельгия, на территории которой хранится наибольший объем этих активов. Брюссель опасается, что в случае судебных исков со стороны Кремля, именно ему придется компенсировать возможные убытки.

По информации дипломатов, присутствовавших на встрече послов, Венгрия выступила против инструмента, "который бы гарантировался многолетним бюджетом ЕС".

Еврокомиссия настаивает, что предложенный механизм безопасен и учитывает основные бельгийские опасения. План предусматривает выделение €115 млрд на развитие украинской оборонной промышленности и еще €50 млрд — на бюджетные нужды Киева в течение пяти лет.

Фон дер Ляйен: "почти все" опасения Бельгии в случае "репарационного кредита" для Украины учтены03.12.25, 15:36 • 2844 просмотра

Однако, по данным Брюсселя, без нового инструмента финансирования Украина может столкнуться с нехваткой средств уже весной.

Переговоры продлятся до саммита лидеров ЕС, который состоится 18 декабря. Однако официальные лица признают, что "быстрого прорыва не ожидается" ввиду позиции Бельгии и Венгрии.

Предложенный компенсационный кредит предусматривает выделение 115 млрд евро на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, тогда как 50 млрд евро должны покрыть бюджетные потребности Киева.

Бельгия стала "защитным активом" кремля: премьер Де Вевер блокирует конфискацию 140 млрд евро для Украины – Politico04.12.25, 15:18 • 2930 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Бельгия
Венгрия
Украина
Киев