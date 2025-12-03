Фон дер Ляйен: "почти все" опасения Бельгии в случае "репарационного кредита" для Украины учтены

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоенность Бельгии по поводу рисков для страны в случае предоставления "репарационного кредита" с использованием замороженных активов РФ для финансирования Украины очень внимательно выслушали и учли "почти все из них", о чем сказала во время брифинга по двум предложенным решениям для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах, пишет УНН.

Сейчас мы провели интенсивное обсуждение позиции Бельгии, где находится Euroclear, основной источник. Мы очень внимательно выслушали обеспокоенность Бельгии. И учли почти все из них. В нашем предложении, которое сегодня на столе, по репарационному кредиту. У нас есть очень сильные гарантии для защиты государств-членов и максимального уменьшения рисков - сказала фон дер Ляйен.

Дополняется...