Фон дер Ляйен: "почти все" опасения Бельгии в случае "репарационного кредита" для Украины учтены
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "почти все" опасения Бельгии в случае предоставления "репарационного кредита" Украине учтены. Это касается использования замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоенность Бельгии по поводу рисков для страны в случае предоставления "репарационного кредита" с использованием замороженных активов РФ для финансирования Украины очень внимательно выслушали и учли "почти все из них", о чем сказала во время брифинга по двум предложенным решениям для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах
Сейчас мы провели интенсивное обсуждение позиции Бельгии, где находится Euroclear, основной источник. Мы очень внимательно выслушали обеспокоенность Бельгии. И учли почти все из них. В нашем предложении, которое сегодня на столе, по репарационному кредиту. У нас есть очень сильные гарантии для защиты государств-членов и максимального уменьшения рисков
