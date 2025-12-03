Фон дер Ляєн: "майже всі" занепокоєння Бельгії у разі "репараційного кредиту" для України враховано

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що занепокоєння Бельгії щодо ризиків для країни у разі надання "репараційного кредиту" з використанням заморожених активів рф для фінансування України дуже уважно вислухали та врахували "майже всі з них", про що сказала під час брифінгу щодо двох запропонованих рішень для підтримки фінансових потреб України у 2026-2027 роках, пише УНН.

Наразі ми провели інтенсивне обговорення позиції Бельгії, де знаходиться Euroclear, основне джерело. Ми дуже уважно вислухали занепокоєння Бельгії. І врахували майже всі з них. У нашій пропозиції, яка сьогодні на столі, щодо репараційного кредиту. У нас є дуже сильні гарантії для захисту держав-членів та максимального зменшення ризиків - сказала фон дер Ляєн.

