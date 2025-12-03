$42.330.01
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Фон дер Ляєн: "майже всі" занепокоєння Бельгії у разі "репараційного кредиту" для України враховано

Київ • УНН

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "майже всі" занепокоєння Бельгії у разі надання "репараційного кредиту" Україні враховано. Це стосується використання заморожених російських активів для фінансування потреб України.

Фон дер Ляєн: "майже всі" занепокоєння Бельгії у разі "репараційного кредиту" для України враховано

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що занепокоєння Бельгії щодо ризиків для країни у разі надання "репараційного кредиту" з використанням заморожених активів рф для фінансування України дуже уважно вислухали та врахували "майже всі з них", про що сказала під час брифінгу щодо двох запропонованих рішень для підтримки фінансових потреб України у 2026-2027 роках, пише УНН.

Наразі ми провели інтенсивне обговорення позиції Бельгії, де знаходиться Euroclear, основне джерело. Ми дуже уважно вислухали занепокоєння Бельгії. І врахували майже всі з них. У нашій пропозиції, яка сьогодні на столі, щодо репараційного кредиту. У нас є дуже сильні гарантії для захисту держав-членів та максимального зменшення ризиків

- сказала фон дер Ляєн.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

