Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України

Київ

Єврокомісія представила два рішення для фінансування України у 2026-2027 роках: запозичення ЄС та "репараційний кредит".

Єврокомісія представила два рішення для фінансування для України у 2026-2027 роках. Йдеться про запозичення ЄС та "репараційний кредит". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Єврокомісії.

Деталі

Як зазначили в Єврокомісії, з метою зміцнення фінансової стійкості України в умовах триваючої російської агресії пропонується пропонує два рішення для задоволення фінансових потреб України на 2026-2027 роки: запозичення ЄС та репараційний кредит.

Ці два рішення підкріплені комплексом із п’яти законодавчих пропозицій. Оскільки росія й надалі не виявляє жодних ознак готовності до справедливого і сталого миру, навантаження на ресурси України продовжує зростати, що робить постійну підтримку ЄС ще більш важливою 

– йдеться в заяві Єврокомісії.

Там додали, що запропоновані рішення є важливим кроком у відповідь на зобов'язання Європейської Ради від 23 жовтня 2025 року щодо задоволення майбутніх бюджетних і оборонних потреб України.

Також у Єврокомісії додали, що ці два рішення підкріплені комплексним пакетом із п'яти юридичних пропозицій.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики ЄС зустрічалися в Люксембурзі, щоб узгодити спільну позицію щодо заборони всіх поставок газу з росії до кінця 2027 року. Заборона на короткострокові контракти почнеться до середини червня, за винятком Угорщини та Словаччини.

Євген Устименко

