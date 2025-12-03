Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України

Єврокомісія представила два рішення для фінансування для України у 2026-2027 роках. Йдеться про запозичення ЄС та "репараційний кредит". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Єврокомісії.

Деталі

Як зазначили в Єврокомісії, з метою зміцнення фінансової стійкості України в умовах триваючої російської агресії пропонується пропонує два рішення для задоволення фінансових потреб України на 2026-2027 роки: запозичення ЄС та репараційний кредит.

Ці два рішення підкріплені комплексом із п’яти законодавчих пропозицій. Оскільки росія й надалі не виявляє жодних ознак готовності до справедливого і сталого миру, навантаження на ресурси України продовжує зростати, що робить постійну підтримку ЄС ще більш важливою – йдеться в заяві Єврокомісії.

Там додали, що запропоновані рішення є важливим кроком у відповідь на зобов'язання Європейської Ради від 23 жовтня 2025 року щодо задоволення майбутніх бюджетних і оборонних потреб України.

Також у Єврокомісії додали, що ці два рішення підкріплені комплексним пакетом із п'яти юридичних пропозицій.

