Скромная Бельгия неожиданно превратилась в крупнейшее препятствие для финансовой поддержки Украины: ее премьер-министр Барт Де Вевер заблокировал план ЕС по предоставлению Киеву огромного кредита в размере около 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными суверенными активами России. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

На октябрьском саммите ЕС, куда прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры планировали одобрить предоставление этого "репарационного кредита", который обеспечил бы финансирование украинской обороны как минимум на два года. Однако, по данным Politico, решающий удар нанес именно Де Вевер.

Ключевая причина блокады

Бельгийский премьер-министр настаивает на том, что риск юридической и финансовой мести со стороны Москвы слишком велик. Он заявил коллегам, что если Россия выиграет судебные процессы против Бельгии или брюссельского депозитария Euroclear, который хранит эти активы, страна будет вынуждена самостоятельно возместить всю сумму.

Это полное безумие – процитировало издание его слова.

Де Вевер, который на протяжении всего саммита требовал исключить из окончательных выводов упоминание об использовании российских активов для финансирования Киева, фактически подорвал европейский консенсус. Эта блокада произошла в критический момент, посылая сигнал Владимиру Путину о разногласиях внутри европейского альянса для поддержки Украины.

