12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
публикации
Эксклюзивы
Бельгия стала "защитным активом" кремля: премьер Де Вевер блокирует конфискацию 140 млрд евро для Украины – Politico

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заблокировал план ЕС по предоставлению Украине кредита в размере 140 миллиардов евро. Он опасается юридической и финансовой мести со стороны россии.

Бельгия стала "защитным активом" кремля: премьер Де Вевер блокирует конфискацию 140 млрд евро для Украины – Politico

Скромная Бельгия неожиданно превратилась в крупнейшее препятствие для финансовой поддержки Украины: ее премьер-министр Барт Де Вевер заблокировал план ЕС по предоставлению Киеву огромного кредита в размере около 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными суверенными активами России. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

На октябрьском саммите ЕС, куда прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры планировали одобрить предоставление этого "репарационного кредита", который обеспечил бы финансирование украинской обороны как минимум на два года. Однако, по данным Politico, решающий удар нанес именно Де Вевер.

"Было позитивно воспринято": фон дер Ляйен заявила, что администрацию Трампа уведомили о планах на "репарационный кредит" с использованием активов рф03.12.25, 17:10 • 3066 просмотров

Ключевая причина блокады

Бельгийский премьер-министр настаивает на том, что риск юридической и финансовой мести со стороны Москвы слишком велик. Он заявил коллегам, что если Россия выиграет судебные процессы против Бельгии или брюссельского депозитария Euroclear, который хранит эти активы, страна будет вынуждена самостоятельно возместить всю сумму.

Это полное безумие 

– процитировало издание его слова.

Украина надеется на решение по замороженным российским активам до конца года - МИД03.12.25, 18:19 • 3176 просмотров

Де Вевер, который на протяжении всего саммита требовал исключить из окончательных выводов упоминание об использовании российских активов для финансирования Киева, фактически подорвал европейский консенсус. Эта блокада произошла в критический момент, посылая сигнал Владимиру Путину о разногласиях внутри европейского альянса для поддержки Украины.

Фон дер Ляйен: "почти все" опасения Бельгии в случае "репарационного кредита" для Украины учтены03.12.25, 15:36 • 2664 просмотра

Степан Гафтко

