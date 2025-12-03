"Было позитивно воспринято": фон дер Ляйен заявила, что администрацию Трампа уведомили о планах на "репарационный кредит" с использованием активов рф

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 1030 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 3196 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 8710 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 14595 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 18533 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 21713 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28092 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 35703 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29661 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39552 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 41426 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 26797 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 12058 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 18652 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины12:41 • 12298 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 18706 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 41480 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 45960 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 55149 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 53039 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Покровск
Купянск
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 56255 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 58462 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 113478 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 87218 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 102972 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дія (сервис)
FAB-500

"Было позитивно воспринято": фон дер Ляйен заявила, что администрацию Трампа уведомили о планах на "репарационный кредит" с использованием активов рф

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уведомила администрацию США о планах разработки системы репарационного кредита для Украины. Эта инициатива предусматривает использование замороженных российских активов для финансирования Украины в 2026-2027 годах, покрывая две трети ее потребностей в размере 90 млрд евро, с возможностью предоставления 165 млрд евро.

"Было позитивно воспринято": фон дер Ляйен заявила, что администрацию Трампа уведомили о планах на "репарационный кредит" с использованием активов рф

Еврокомиссия сообщила США о планах по "репарационному кредиту" с использованием российских активов, который предлагается как вариант финансирования для Украины, и это "было позитивно воспринято", сообщила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга по решениям для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах, пишет УНН.

Детали

"Мы сообщили администрации США. Я говорила, например, со Скоттом Бессентом, что мы планируем, ранее, прямо перед сегодняшним днем, что мы планируем разработать систему репарационного кредита. Это было позитивно воспринято", - сказала фон дер Ляйен в ответ на вопрос о отношении США к решению Еврокомиссии использовать российские активы, на фоне того, как Трамп стремился использовать их в мирных переговорах с россией.

По ее словам, она также сообщила "другим, кто потенциально имеет обездвиженные российские активы".

"И эта конструкция заключается в том, что она приглашает других также присоединиться со своими обездвиженными российскими активами, чтобы они также могли внести свой вклад в финансирование Украины и внести свой вклад в то, как работает репарационный кредит", - указала фон дер Ляйен.

Дополнение

Еврокомиссия 3 декабря сообщила о двух вариантах с юридическими предложениями - заимствование ЕС или "репарационный кредит" с использованием замороженных активов рф - для финансирования для Украины в 2026-2027 годах, что предполагает покрытие двух третей потребности в ее финансировании (90 млрд евро). Предложение предусматривает 165 млрд евро "репарационного кредита", который может быть предоставлен Украине.

ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения03.12.25, 15:24 • 3196 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Скотт Бессент
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина