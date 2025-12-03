"Было позитивно воспринято": фон дер Ляйен заявила, что администрацию Трампа уведомили о планах на "репарационный кредит" с использованием активов рф

Еврокомиссия сообщила США о планах по "репарационному кредиту" с использованием российских активов, который предлагается как вариант финансирования для Украины, и это "было позитивно воспринято", сообщила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга по решениям для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах, пишет УНН.

Детали

"Мы сообщили администрации США. Я говорила, например, со Скоттом Бессентом, что мы планируем, ранее, прямо перед сегодняшним днем, что мы планируем разработать систему репарационного кредита. Это было позитивно воспринято", - сказала фон дер Ляйен в ответ на вопрос о отношении США к решению Еврокомиссии использовать российские активы, на фоне того, как Трамп стремился использовать их в мирных переговорах с россией.

По ее словам, она также сообщила "другим, кто потенциально имеет обездвиженные российские активы".

"И эта конструкция заключается в том, что она приглашает других также присоединиться со своими обездвиженными российскими активами, чтобы они также могли внести свой вклад в финансирование Украины и внести свой вклад в то, как работает репарационный кредит", - указала фон дер Ляйен.

Дополнение

Еврокомиссия 3 декабря сообщила о двух вариантах с юридическими предложениями - заимствование ЕС или "репарационный кредит" с использованием замороженных активов рф - для финансирования для Украины в 2026-2027 годах, что предполагает покрытие двух третей потребности в ее финансировании (90 млрд евро). Предложение предусматривает 165 млрд евро "репарационного кредита", который может быть предоставлен Украине.

