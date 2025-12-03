"Було позитивно сприйнято": фон дер Ляєн заявила, що адміністрацію Трампа повідомили про плани на "репараційний кредит" з активів рф

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 1060 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 3236 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 8742 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 14616 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 18549 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 21726 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28103 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35713 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29674 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39558 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 41426 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 26797 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 12058 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 18652 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 12298 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 18722 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 41498 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 45966 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 55155 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 53048 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 56258 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 58463 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 113479 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 87219 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 102973 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дія (сервіс)
ФАБ-500

"Було позитивно сприйнято": фон дер Ляєн заявила, що адміністрацію Трампа повідомили про плани на "репараційний кредит" з активів рф

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила адміністрацію США про плани розробки системи репараційного кредиту для України. Ця ініціатива передбачає використання заморожених російських активів для фінансування України у 2026-2027 роках, покриваючи дві третини її потреб у розмірі 90 млрд євро, з можливістю надання 165 млрд євро.

"Було позитивно сприйнято": фон дер Ляєн заявила, що адміністрацію Трампа повідомили про плани на "репараційний кредит" з активів рф

Єврокомісія повідомила США про плани щодо "репараційного кредиту" з використанням російських активів, який пропонують як варіант для фінансування для України, і це "було позитивно сприйнято", повідомила у середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу щодо рішень для підтримки фінансових потреб України у 2026-2027 роках, пише УНН.

Деталі

"Ми повідомили адміністрацію США. Я говорила, наприклад, зі Скоттом Бессентом, що ми плануємо, раніше, прямо перед сьогоднішнім днем, що ми плануємо розробити систему репараційного кредиту. Це було позитивно сприйнято", - сказала фон дер Ляєн у відповідь на запитання про ставлення США до рішення Єврокомісії використовувати російські активи, на тлі того, як Трамп прагнув використати їх у мирних переговорах з росією. 

З її слів, вона також повідомила "інших, хто потенційно має знерухомлені російські активи".

"І ця конструкція полягає в тому, що вона запрошує інших також приєднатися зі своїми знерухомленими російськими активами, щоб вони також могли зробити свій внесок у фінансування України та зробити свій внесок у те, як працює репараційний кредит", - вказала фон дер Ляєн.

Доповнення

Єврокомісія 3 грудня повідомила про два варіанти з юридичними пропозиціями - запозичення ЄС або "репараційний кредит" із використанням заморожених активів рф - для фінансування для України у 2026-2027 роках, що передбачає покриття двох третин потреби у її фінансуванні (90 млрд євро). Пропозиція передбачає 165 млрд євро "репараційного кредиту", який може бути наданий Україні.

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення03.12.25, 15:24 • 3244 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Скотт Бессент
Європейська комісія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна