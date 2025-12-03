"Було позитивно сприйнято": фон дер Ляєн заявила, що адміністрацію Трампа повідомили про плани на "репараційний кредит" з активів рф

Єврокомісія повідомила США про плани щодо "репараційного кредиту" з використанням російських активів, який пропонують як варіант для фінансування для України, і це "було позитивно сприйнято", повідомила у середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу щодо рішень для підтримки фінансових потреб України у 2026-2027 роках, пише УНН.

Деталі

"Ми повідомили адміністрацію США. Я говорила, наприклад, зі Скоттом Бессентом, що ми плануємо, раніше, прямо перед сьогоднішнім днем, що ми плануємо розробити систему репараційного кредиту. Це було позитивно сприйнято", - сказала фон дер Ляєн у відповідь на запитання про ставлення США до рішення Єврокомісії використовувати російські активи, на тлі того, як Трамп прагнув використати їх у мирних переговорах з росією.

З її слів, вона також повідомила "інших, хто потенційно має знерухомлені російські активи".

"І ця конструкція полягає в тому, що вона запрошує інших також приєднатися зі своїми знерухомленими російськими активами, щоб вони також могли зробити свій внесок у фінансування України та зробити свій внесок у те, як працює репараційний кредит", - вказала фон дер Ляєн.

Доповнення

Єврокомісія 3 грудня повідомила про два варіанти з юридичними пропозиціями - запозичення ЄС або "репараційний кредит" із використанням заморожених активів рф - для фінансування для України у 2026-2027 роках, що передбачає покриття двох третин потреби у її фінансуванні (90 млрд євро). Пропозиція передбачає 165 млрд євро "репараційного кредиту", який може бути наданий Україні.

