Эксклюзив
16:02 • 890 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 3386 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 7062 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 10825 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 16076 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 19512 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 22321 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28503 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36055 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29972 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Украина надеется на решение по замороженным российским активам до конца года - МИД

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о существенном прогрессе в вопросе использования замороженных российских активов. Украина надеется на принятие соответствующего решения до конца этого года.

Украина надеется на решение по замороженным российским активам до конца года - МИД

В Украине надеются, что решение по вопросу использования замороженных российских активов примут до конца 2025 года. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Сибига заявил о существенном прогрессе в вопросе использования Украиной замороженных российских активов.

"Надеемся на принятие соответствующего решения до конца этого года", — отметил глава МИД.

Дополнение

Еврокомиссия 3 декабря сообщила о двух вариантах с юридическими предложениями - заимствования ЕС или "репарационный кредит" с использованием замороженных активов РФ - для финансирования для Украины в 2026-2027 годах, что предусматривает покрытие двух третей потребности в ее финансировании (90 млрд евро). Предложение предусматривает 165 млрд евро "репарационного кредита", который может быть предоставлен Украине.

Антонина Туманова

