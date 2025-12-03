Украина надеется на решение по замороженным российским активам до конца года - МИД

В Украине надеются, что решение по вопросу использования замороженных российских активов примут до конца 2025 года. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Сибига заявил о существенном прогрессе в вопросе использования Украиной замороженных российских активов.

"Надеемся на принятие соответствующего решения до конца этого года", — отметил глава МИД.

В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны

Дополнение

Еврокомиссия 3 декабря сообщила о двух вариантах с юридическими предложениями - заимствования ЕС или "репарационный кредит" с использованием замороженных активов РФ - для финансирования для Украины в 2026-2027 годах, что предусматривает покрытие двух третей потребности в ее финансировании (90 млрд евро). Предложение предусматривает 165 млрд евро "репарационного кредита", который может быть предоставлен Украине.

