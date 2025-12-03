$42.330.01
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

Китайский МИД считает, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать мирным переговорам. Пекин выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право.

В Пекине не считают, что использование замороженных активов РФ для Украины будет способствовать продвижению мирных переговоров. Это подчеркнул официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает УНН со ссылкой на МИД Китая.

Детали

Линь Цзянь отметил, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Советом Безопасности ООН.

Конфискация замороженных российских активов в ЕС: депозитарий Euroclear предупредил о рисках - FT27.11.25, 11:13 • 3240 просмотров

По его словам, для мирных переговоров необходимо создать благоприятные условия.

Все стороны должны создать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического разрешения кризиса в Украине, а не наоборот

- подчеркнул Цзянь, отвечая на вопрос об инициативе ЕС по предоставлению кредита Украине за счет замороженных российских активов.

Макрон анонсировал решение по замороженным российским активам в ближайшие дни25.11.25, 20:36 • 5695 просмотров

Напомним

Накануне Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности представить юридический текст для репарационного кредита Украине на 140 млрд евро. Это произойдет после представления странам ЕС вариантов финансирования для Украины в 2026-2027 годах.

Антонина Туманова

