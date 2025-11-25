Макрон анонсировал решение по замороженным российским активам в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что решение по замороженным российским активам будет "принято в ближайшие дни", передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Издание отмечает, что в своем заявлении после заседания коалиции желающих Макрон заверил, что решение по замороженным российским активам, находящимся в центре политической и правовой интриги в Европе, необходимых для финансирования Украины, будет "принято в ближайшие дни".

Эти замороженные активы "чрезвычайно важны" и "также являются средством давления" на Россию, заявил он.

"В ближайшие дни мы, в координации со всеми наиболее заинтересованными европейскими странами и, конечно же, с Европейским союзом и Европейской комиссией, завершим работу над решением, которое обеспечит финансирование, обеспечит прозрачность для Украины, но сохранит это давление", - пояснил Макрон.

Напомним

Из проекта мирного предложения США по Украине изъяли пункт об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины под американским руководством. Европейские страны выступали против этого положения.