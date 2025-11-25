Макрон анонсировал решение по замороженным российским активам в ближайшие дни
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение по замороженным российским активам, которые являются средством давления на Россию и источником финансирования Украины, будет принято в ближайшие дни. Это произойдет в координации с европейскими странами и Еврокомиссией.
Детали
Издание отмечает, что в своем заявлении после заседания коалиции желающих Макрон заверил, что решение по замороженным российским активам, находящимся в центре политической и правовой интриги в Европе, необходимых для финансирования Украины, будет "принято в ближайшие дни".
Эти замороженные активы "чрезвычайно важны" и "также являются средством давления" на Россию, заявил он.
"В ближайшие дни мы, в координации со всеми наиболее заинтересованными европейскими странами и, конечно же, с Европейским союзом и Европейской комиссией, завершим работу над решением, которое обеспечит финансирование, обеспечит прозрачность для Украины, но сохранит это давление", - пояснил Макрон.
Напомним
Из проекта мирного предложения США по Украине изъяли пункт об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины под американским руководством. Европейские страны выступали против этого положения.