Макрон анонсировал решение по замороженным российским активам в ближайшие дни

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 7872 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 14680 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 15063 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 14771 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 13783 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 12639 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 12839 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 26209 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13546 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11684 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Львовщине намело до полуметра снега: пограничники показали фото и дали советы туристамPhoto25 ноября, 09:27 • 5732 просмотра
Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полицияPhoto25 ноября, 13:17 • 7274 просмотра
Десятки и десятки сбитий: Игнат раскрыл подробности работы ПВО в ночь на 25 ноября14:00 • 3418 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 11148 просмотра
Украинский актер и декоратор Вадим Тупчий погиб в Киеве от российского удара 25 ноября14:52 • 4530 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 26207 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 36233 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 87673 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 116700 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 105586 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 11279 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 49243 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 68068 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 69019 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 76152 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"

Макрон анонсировал решение по замороженным российским активам в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение по замороженным российским активам, которые являются средством давления на Россию и источником финансирования Украины, будет принято в ближайшие дни. Это произойдет в координации с европейскими странами и Еврокомиссией.

Макрон анонсировал решение по замороженным российским активам в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что решение по замороженным российским активам будет "принято в ближайшие дни", передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Издание отмечает, что в своем заявлении после заседания коалиции желающих Макрон заверил, что решение по замороженным российским активам, находящимся в центре политической и правовой интриги в Европе, необходимых для финансирования Украины, будет "принято в ближайшие дни".

Эти замороженные активы "чрезвычайно важны" и "также являются средством давления" на Россию, заявил он.

Премьер Дании призывает к Рождеству принять решение о репарационных кредитах для Украины24.10.25, 20:24 • 4903 просмотра

"В ближайшие дни мы, в координации со всеми наиболее заинтересованными европейскими странами и, конечно же, с Европейским союзом и Европейской комиссией, завершим работу над решением, которое обеспечит финансирование, обеспечит прозрачность для Украины, но сохранит это давление", - пояснил Макрон.

Макрон предостерегает от ограничения украинской армии25.11.25, 20:17 • 1196 просмотров

Напомним

Из проекта мирного предложения США по Украине изъяли пункт об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины под американским руководством. Европейские страны выступали против этого положения.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Европейская комиссия
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Соединённые Штаты
Украина