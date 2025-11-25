Макрон анонсував рішення щодо заморожених російських активів найближчими днями

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що рішення щодо заморожених російських активів буде "прийнято найближчими днями", передає УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

Видання зауважує, що у своїй заяві після засідання коаліції охочих Макрон запевнив, що рішення щодо заморожених російських активів, що перебувають у центрі політичної та правової інтриги в Європі, необхідних для фінансування України, буде "прийнято найближчими днями".

Ці заморожені активи "надзвичайно важливі" і "також є засобом тиску" на росію, заявив він.

"Найближчими днями ми, у координації з усіма найбільш зацікавленими європейськими країнами і, звичайно ж, з Європейським союзом і Європейською комісією, завершимо роботу над рішенням, яке забезпечить фінансування, забезпечить прозорість для України, але збереже цей тиск", - пояснив Макрон.

Нагадаємо

З проєкту мирної пропозиції США щодо України вилучили пункт про використання заморожених російських активів для відновлення України під американським керівництвом. Європейські країни виступали проти цього положення.