Макрон анонсував рішення щодо заморожених російських активів найближчими днями

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 8324 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 15142 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 15398 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 15086 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 14033 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 12749 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 12925 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 26455 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13565 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11693 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Погода
+8°
3м/с
87%
747мм
Популярнi новини
Жінка перегородила доступ до укриття в Києві, бо сама його облаштувала: її притягнули до відповідальності - поліціяPhoto25 листопада, 13:17 • 7850 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: пошкоджено логістичний центр Novus, є загиблі і пораненіPhoto13:56 • 3684 перегляди
Десятки і десятки збиттів: Ігнат розкрив подробиці роботи ППО у ніч на 25 листопада14:00 • 3910 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 11557 перегляди
Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада14:52 • 5116 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 26454 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 36464 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 87886 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 116946 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 105796 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Франція
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 11634 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 49355 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 68157 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 69108 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 76239 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»

Макрон анонсував рішення щодо заморожених російських активів найближчими днями

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що рішення щодо заморожених російських активів, які є засобом тиску на росію та джерелом фінансування України, буде прийнято найближчими днями. Це відбудеться у координації з європейськими країнами та Єврокомісією.

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що рішення щодо заморожених російських активів буде "прийнято найближчими днями", передає УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

Видання зауважує, що у своїй заяві після засідання коаліції охочих Макрон запевнив, що рішення щодо заморожених російських активів, що перебувають у центрі політичної та правової інтриги в Європі, необхідних для фінансування України, буде "прийнято найближчими днями".

Ці заморожені активи "надзвичайно важливі" і "також є засобом тиску" на росію, заявив він.

Прем'єрка Данії закликає до Різдва ухвалити рішення щодо репараційних кредитів для України24.10.25, 20:24 • 4903 перегляди

"Найближчими днями ми, у координації з усіма найбільш зацікавленими європейськими країнами і, звичайно ж, з Європейським союзом і Європейською комісією, завершимо роботу над рішенням, яке забезпечить фінансування, забезпечить прозорість для України, але збереже цей тиск", - пояснив Макрон.

Макрон застерігає проти обмеження української армії25.11.25, 20:17 • 1350 переглядiв

Нагадаємо

З проєкту мирної пропозиції США щодо України вилучили пункт про використання заморожених російських активів для відновлення України під американським керівництвом. Європейські країни виступали проти цього положення.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Європейська комісія
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна