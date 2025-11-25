Макрон застерігає проти обмеження української армії

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг, що українська армія не може бути обмеженою. Як пише Sky News, ця заява прозвучала після того, як останніми днями було висунуто різні мирні пропозиції, що передбачають обмеження чисельності особового складу Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

У коментарях після сьогоднішньої віртуальної зустрічі коаліції доброї волі Макрон додав, що країни ЄС сподіваються дійти остаточного рішення щодо фінансування оборони України.

У своєму виступі він згадав заморожені російські активи в Європі — питання, яке раніше було предметом суперечок для блоку.

Минулого місяця ЄС схвалив останній пакет санкцій, але не зміг дійти згоди про використання заморожених активів для фінансування кредиту для України.

Це сталося через те, що деякі країни висловили юридичні побоювання щодо можливих наслідків цього кроку.

У своєму виступі Макрон також заявив, що Україні потрібний "серйозний" мир, який "поважає міжнародне право".

Однак, незважаючи на його заперечення проти обмеження чисельності української армії, у європейських контрпропозиціях щодо мирної угоди між США та росією союзники Києва погодилися на обмеження чисельності української армії у мирний час 800 000 осіб.

Американо-російський план передбачав обмеження до 600 000 осіб.

Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.