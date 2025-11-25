Макрон предостерегает от ограничения украинской армии

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 6224 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 12807 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 13608 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 13380 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 12685 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 12257 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 12551 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 25122 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13457 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11620 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Завод с самолетом А-60, производство дронов, нефтетерминал и НПЗ в рф: Генштаб подтвердил поражение украинскими "Барсами" и "Нептунами"25 ноября, 08:57 • 3452 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре25 ноября, 09:24 • 21232 просмотра
На Львовщине намело до полуметра снега: пограничники показали фото и дали советы туристамPhoto25 ноября, 09:27 • 3754 просмотра
Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полицияPhoto13:17 • 5022 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 9260 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 25110 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 35222 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 86804 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 115707 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 104756 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 9594 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 48718 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 67712 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 68695 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 75841 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

Макрон предостерегает от ограничения украинской армии

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинская армия не может быть ограниченной, на фоне различных мирных предложений по ограничению численности ВСУ. Страны ЕС надеются прийти к окончательному решению по финансированию обороны Украины, включая замороженные российские активы.

Макрон предостерегает от ограничения украинской армии

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег, что украинская армия не может быть ограниченной. Как пишет Sky News, это заявление прозвучало после того, как в последние дни были выдвинуты различные мирные предложения, предусматривающие ограничение численности личного состава Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В комментариях после сегодняшней виртуальной встречи коалиции доброй воли Макрон добавил, что страны ЕС надеются прийти к окончательному решению по финансированию обороны Украины.

В своем выступлении он упомянул замороженные российские активы в Европе — вопрос, который ранее был предметом споров для блока.

В прошлом месяце ЕС одобрил последний пакет санкций, но не смог прийти к соглашению об использовании замороженных активов для финансирования кредита для Украины.

Это произошло из-за того, что некоторые страны выразили юридические опасения относительно возможных последствий этого шага.

В своем выступлении Макрон также заявил, что Украине нужен "серьезный" мир, который "уважает международное право".

Однако, несмотря на его возражения против ограничения численности украинской армии, в европейских контрпредложениях по мирному соглашению между США и Россией союзники Киева согласились на ограничение численности украинской армии в мирное время 800 000 человек.

Американо-российский план предусматривал ограничение до 600 000 человек.

Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак25.11.25, 18:32 • 6224 просмотра

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов. 

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Марко Рубио
Женева
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев