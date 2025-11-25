Макрон предостерегает от ограничения украинской армии

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег, что украинская армия не может быть ограниченной. Как пишет Sky News, это заявление прозвучало после того, как в последние дни были выдвинуты различные мирные предложения, предусматривающие ограничение численности личного состава Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В комментариях после сегодняшней виртуальной встречи коалиции доброй воли Макрон добавил, что страны ЕС надеются прийти к окончательному решению по финансированию обороны Украины.

В своем выступлении он упомянул замороженные российские активы в Европе — вопрос, который ранее был предметом споров для блока.

В прошлом месяце ЕС одобрил последний пакет санкций, но не смог прийти к соглашению об использовании замороженных активов для финансирования кредита для Украины.

Это произошло из-за того, что некоторые страны выразили юридические опасения относительно возможных последствий этого шага.

В своем выступлении Макрон также заявил, что Украине нужен "серьезный" мир, который "уважает международное право".

Однако, несмотря на его возражения против ограничения численности украинской армии, в европейских контрпредложениях по мирному соглашению между США и Россией союзники Киева согласились на ограничение численности украинской армии в мирное время 800 000 человек.

Американо-российский план предусматривал ограничение до 600 000 человек.

Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.