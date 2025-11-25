Макрон предостерегает от ограничения украинской армии
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинская армия не может быть ограниченной, на фоне различных мирных предложений по ограничению численности ВСУ. Страны ЕС надеются прийти к окончательному решению по финансированию обороны Украины, включая замороженные российские активы.
Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег, что украинская армия не может быть ограниченной. Как пишет Sky News, это заявление прозвучало после того, как в последние дни были выдвинуты различные мирные предложения, предусматривающие ограничение численности личного состава Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
В комментариях после сегодняшней виртуальной встречи коалиции доброй воли Макрон добавил, что страны ЕС надеются прийти к окончательному решению по финансированию обороны Украины.
В своем выступлении он упомянул замороженные российские активы в Европе — вопрос, который ранее был предметом споров для блока.
В прошлом месяце ЕС одобрил последний пакет санкций, но не смог прийти к соглашению об использовании замороженных активов для финансирования кредита для Украины.
Это произошло из-за того, что некоторые страны выразили юридические опасения относительно возможных последствий этого шага.
В своем выступлении Макрон также заявил, что Украине нужен "серьезный" мир, который "уважает международное право".
Однако, несмотря на его возражения против ограничения численности украинской армии, в европейских контрпредложениях по мирному соглашению между США и Россией союзники Киева согласились на ограничение численности украинской армии в мирное время 800 000 человек.
Американо-российский план предусматривал ограничение до 600 000 человек.
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак25.11.25, 18:32 • 6224 просмотра
Напомним
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.