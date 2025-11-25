Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
Киев • УНН
Президент Зеленский желает скорейшей встречи с президентом Трампом для завершения работы над американо-украинским соглашением о прекращении войны. Украинский лидер хочет обсудить территориальные уступки лично с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" для завершения работы над соглашением о прекращении войны. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на Axios.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом "как можно скорее" — возможно, в День благодарения — для завершения работы над совместным американо-украинским соглашением об условиях прекращения войны
Добавим
Американские и украинские официальные лица в принципе согласовали большинство аспектов плана, который был существенно изменен по сравнению с первоначальным предложением США из 28 пунктов. Однако, по словам Ермака, Зеленский хочет обсудить вопрос территориальных уступок с самим Трампом.
Напомним
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.