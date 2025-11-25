Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає УНН із посиланням на Axios.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Трампом "якнайшвидше" — можливо, в День подяки — для завершення роботи над спільною американо-українською угодою про умови припинення війни - повідомив Єрмак.

Додамо

Американські та українські офіційні особи у принципі узгодили більшість аспектів плану, який був суттєво змінений порівняно з первісною пропозицією США із 28 пунктів. Однак, за словами Єрмака, Зеленський хоче обговорити питання територіальних поступок із самим Трампом.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.