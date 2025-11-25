$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 4834 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 11444 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 12611 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 12418 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 11936 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11980 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12356 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 24357 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13388 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11558 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Соціальна мережа
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Financial Times

Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак

Київ • УНН

 • 4834 перегляди

📝 Редагувати новину

Президент Зеленський бажає якнайшвидшої зустрічі з президентом Трампом для завершення роботи над американо-українською угодою про припинення війни. Український лідер хоче обговорити територіальні поступки особисто з Трампом.

Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає УНН із посиланням на Axios.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Трампом "якнайшвидше" — можливо, в День подяки — для завершення роботи над спільною американо-українською угодою про умови припинення війни 

- повідомив Єрмак.

Додамо

Американські та українські офіційні особи у принципі узгодили більшість аспектів плану, який був суттєво змінений порівняно з первісною пропозицією США із 28 пунктів. Однак, за словами Єрмака, Зеленський хоче обговорити питання територіальних поступок із самим Трампом.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна