У Маріуполі з'явилися нові траншеї для поховань: смертність серед містян зростає
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано нові траншеї для поховань, що пов'язано з ексгумацією тіл та зростанням смертності серед мирного населення. Місцева влада і Центр вивчення окупації повідомляють про шокуючий розмах нових поховань на третій рік окупації.
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано появу нових траншей під заховання. Про це повідомляє УНН з посиланням на міську раду Маріуполя та начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Це пов’язують з ексгумацією тіл, які були поховані під час чи після російської блокади міста, а також з ростом смертності серед мирного населення впродовж окупації.
Як зазначив Андрющенко, розмах нових траншей для поховань шокує на третій рік окупації. Разом з цим продовжує зростати рівень смертності.
Фото нижче були зроблені в грудні 2025 року.
Додатково
Як зазначили у міській раді, за 86 днів російської блокади Маріуполя загинуло щонайменше 22 тисяч цивільних. Проте ці втрати можуть бути в рази більшими, адже російські загарбники приховують справжню кількість загиблих, як й воєнні злочини, які вони скоювали під час оточення, бомбардування та окупації міста.
Нагадаємо
В окупованому Маріуполі зростає кількість нападів безпритульних собак, яких за оцінками окупантів налічується щонайменше 10 тисяч.