Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 4668 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 20778 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 65195 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 56342 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 83596 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 91937 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 65207 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 68577 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 64030 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
У Маріуполі з'явилися нові траншеї для поховань: смертність серед містян зростає

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано нові траншеї для поховань, що пов'язано з ексгумацією тіл та зростанням смертності серед мирного населення. Місцева влада і Центр вивчення окупації повідомляють про шокуючий розмах нових поховань на третій рік окупації.

У Маріуполі з'явилися нові траншеї для поховань: смертність серед містян зростає
Фото: Міська рада Маріуоля

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано появу нових траншей під заховання. Про це повідомляє УНН з посиланням на міську раду Маріуполя та начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

Це пов’язують з ексгумацією тіл, які були поховані під час чи після російської блокади міста, а також з ростом смертності серед мирного населення впродовж окупації.

Як зазначив Андрющенко, розмах нових траншей для поховань шокує на третій рік окупації. Разом з цим продовжує зростати рівень смертності.

Фото нижче були зроблені в грудні 2025 року.

Додатково

Як зазначили у міській раді, за 86 днів російської блокади Маріуполя загинуло щонайменше 22 тисяч цивільних. Проте ці втрати можуть бути в рази більшими, адже російські загарбники приховують справжню кількість загиблих, як й воєнні злочини, які вони скоювали під час оточення, бомбардування та окупації міста.

Нагадаємо

В окупованому Маріуполі зростає кількість нападів безпритульних собак, яких за оцінками окупантів налічується щонайменше 10 тисяч.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Тварини
Воєнний стан
Війна в Україні
Маріуполь