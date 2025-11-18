У Маріуполі безпритульні собаки нападають на людей: російські окупанти не можуть вирішити проблему - міськрада
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі зростає кількість нападів безпритульних собак, яких за оцінками окупантів налічується щонайменше 10 тисяч. Окупаційна влада обіцяла притулок, але замість нього тварин відстрілюють, називаючи це "стерилізацією".
В окупованому росіянами Маріуполі на людей нападають безпритульні собаки. Про це повідомляє міська рада Маріуполя, передає УНН.
Деталі
У місті продовжується гостра ситуація з безпритульними тваринами. Навіть за оцінками окупантів, в Маріуполі фіксується щонайменше 10 тисяч вуличних собак
І хоча окупаційна "адміністрація" міста чотири роки обіцяла відновити притулок, коштів на його будівництво так і не знайшли. Замість цього зробили показову вакцинацію 100 тварин, а далі їх почали просто відстрілювати. Офіційно окупанти називають це "стерилізацію".
Водночас місцеві жителі продовжують повідомляти про випадки нападів безпритульних собак. Так у селищі Каменськ тварини накинулися на дівчину прямо біля дитячого садочку, повідомляє міська рада.
