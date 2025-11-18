У Маріуполі безпритульні собаки нападають на людей: російські окупанти не можуть вирішити проблему - міськрада

$42.070.02
Ексклюзив
14:29 • 9818 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 23620 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 15945 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 19363 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 23578 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 24267 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 30834 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24835 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58805 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50615 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 22714 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 18 листопада, 08:57 • 21669 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 26804 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 24122 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 11714 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 11854 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 23657 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 85303 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 115606 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 106711 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Педро Санчес
Олена Сосєдка
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Іспанія
Китай
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 348 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 610 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 8212 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 24228 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 26904 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Шахед-136

У Маріуполі безпритульні собаки нападають на людей: російські окупанти не можуть вирішити проблему - міськрада

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

В окупованому Маріуполі зростає кількість нападів безпритульних собак, яких за оцінками окупантів налічується щонайменше 10 тисяч. Окупаційна влада обіцяла притулок, але замість нього тварин відстрілюють, називаючи це "стерилізацією".

У Маріуполі безпритульні собаки нападають на людей: російські окупанти не можуть вирішити проблему - міськрада

В окупованому росіянами Маріуполі на людей нападають безпритульні собаки. Про це повідомляє міська рада Маріуполя, передає УНН.

Деталі

У місті продовжується гостра ситуація з безпритульними тваринами. Навіть за оцінками окупантів, в Маріуполі фіксується щонайменше 10 тисяч вуличних собак

 - йдеться в повідомленні.

І хоча окупаційна "адміністрація" міста чотири роки обіцяла відновити притулок, коштів на його будівництво так і не знайшли. Замість цього зробили показову вакцинацію 100 тварин, а далі їх почали просто відстрілювати. Офіційно окупанти називають це "стерилізацію".

Водночас місцеві жителі продовжують повідомляти про випадки нападів безпритульних собак. Так у селищі Каменськ тварини накинулися на дівчину прямо біля дитячого садочку, повідомляє міська рада.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що річка Кальміус у районі Павлопільського водосховища Донецької області критично обміліла через перекидання води в Старокримське водосховище. За словами начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, це остаточно знищить Кальміус і залишки природної гідросистеми Донеччини.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Село
Тварини
Війна в Україні
Донецька область
Маріуполь