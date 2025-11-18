Екоцид рф на Донбасі: річка Кальміус у Павлопільському водосховищі критично обміліла, регіон на межі катастрофи
Київ • УНН
Річка Кальміус у районі Павлопільського водосховища критично обміліла через перекидання води росіянами. Це знищить гідросистему Донецької області та спричинить екологічну катастрофу.
Річка Кальміус в районі Павлопільського водосховища на Донеччині критично обміліла через дії російських окупантів - до того вони почали перекидати воду з Павлопільського водосховища в Старокримське водосховище. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Андрющенко опублікував фото поточного стану Павлопільського водосховища.
Він зазначив, що поточний стан річки яскраво демонструє - у разі такого перекидання росіяни не просто не вирішать проблему кризи водопостачання окупованого Маріуполя.
Це остаточно знищить Кальміус і залишки природної гідросистеми Донецької області, заявив Андрющенко.
Якщо не зупинити цей екоцид, катастрофа неминуча. Наслідки відчують не лише Приазов’я, а й усі моря, пов’язані з Азовом
Додатково
Село Павлопіль, де розташовано однойменне водосховище, знаходиться на півдні Донецької області. Населений пункт був захоплений російськими окупантами і терористами т.зв. "днр" в лютому 2022 року.
Старокримське водосховище (також Кальчицьке водосховище - ред.) було створене в 1952 році, площа його водозбору складає 1113 км. Воно використовується для водозабезпечення окупованого Маріуполя.
