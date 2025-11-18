Екоцид рф на Донбасі: річка Кальміус у Павлопільському водосховищі критично обміліла, регіон на межі катастрофи

Річка Кальміус в районі Павлопільського водосховища на Донеччині критично обміліла через дії російських окупантів - до того вони почали перекидати воду з Павлопільського водосховища в Старокримське водосховище. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Андрющенко опублікував фото поточного стану Павлопільського водосховища.

Він зазначив, що поточний стан річки яскраво демонструє - у разі такого перекидання росіяни не просто не вирішать проблему кризи водопостачання окупованого Маріуполя.

Це остаточно знищить Кальміус і залишки природної гідросистеми Донецької області, заявив Андрющенко.

ЦНС: кремлівські посіпаки імітують вирішення водної кризи на Донбасі

Якщо не зупинити цей екоцид, катастрофа неминуча. Наслідки відчують не лише Приазов’я, а й усі моря, пов’язані з Азовом